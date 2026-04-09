정영두 “민주당 원팀으로 새로운 김해 미래 열 것”

9일 후보 확정 후 기자회견.

현직 시장 임기 말 인사 강행 강력 비판

원팀 정영두 0 더불어민주당 정영두(중앙) 김해시장 후보와 시도의원 후보들이 원팀으로 새로운 김해 미래를 열겠다고 밝히는 기자회견을 하고 있다./ 허균 기자

더불어민주당 김해시장 후보로 확정된 정영두 후보가 '원팀'을 통한 본선 승리와 시정 교체 의지를 밝혔다. 정 후보는 9일 오전 경남 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "경선 과정에서 함께한 송유인 후보와 손을 맞잡고 새로운 김해의 미래를 열겠다"고 강조했다.정 후보는 이날 회의에서 홍태용 현 시장의 지난 임기 성과와 최근 행보를 정면으로 겨냥했다. 그는 "홍 시장은 집권여당의 힘을 강조하며 당선됐지만 그간 핵심 공약을 몇 개나 달성했는지 의구심이 든다"며 "여당 시장 시절에도 미완으로 남았던 일들이 야당이 된 지금 가능하다고 생각하는지 묻고 싶다"고 지적했다.특히 홍 시장이 직무 정지 하루 전 감행한 김해인재양성재단 대표이사 임명을 강력히 비판했다. 정 후보는 "면접조차 진행하지 않고 쫓기듯 임명을 강행한 긴급한 이유가 무엇인지 시민들은 묻고 있다"며 "임기 말 인사권 행사는 차기 시정으로 넘겨야 한다는 정중한 제안을 무시한 처사다"고 목소리를 높였다.정 후보는 김해의 경제 위기 해결을 위해 자신이 적임자임을 내세웠다. 그는 "중앙정부를 설득하고 교섭할 수 있는 경제 전문가 시장이 필요하다"며 △만년 적자 경전철 문제 해결 △지역 상권 및 민생 경제 회복 △동북아 물류 플랫폼 구축 △비음산 터널 개통 등 핵심 공약 실현을 약속했다.정 후보는 "민홍철·김정호 국회의원과 함께 김해 백년대계의 주춧돌을 놓겠다"며 "압도적인 승리로 사람 사는 세상, 함께 잘 사는 김해를 만들겠다"고 덧붙였다.