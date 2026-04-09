닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경남

정영두 “민주당 원팀으로 새로운 김해 미래 열 것”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260409010002869

글자크기

닫기

김해 허균 기자

승인 : 2026. 04. 09. 16:09

9일 후보 확정 후 기자회견.
현직 시장 임기 말 인사 강행 강력 비판
원팀 정영두
더불어민주당 정영두(중앙) 김해시장 후보와 시도의원 후보들이 원팀으로 새로운 김해 미래를 열겠다고 밝히는 기자회견을 하고 있다./ 허균 기자
더불어민주당 김해시장 후보로 확정된 정영두 후보가 '원팀'을 통한 본선 승리와 시정 교체 의지를 밝혔다. 정 후보는 9일 오전 경남 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "경선 과정에서 함께한 송유인 후보와 손을 맞잡고 새로운 김해의 미래를 열겠다"고 강조했다.

정 후보는 이날 회의에서 홍태용 현 시장의 지난 임기 성과와 최근 행보를 정면으로 겨냥했다. 그는 "홍 시장은 집권여당의 힘을 강조하며 당선됐지만 그간 핵심 공약을 몇 개나 달성했는지 의구심이 든다"며 "여당 시장 시절에도 미완으로 남았던 일들이 야당이 된 지금 가능하다고 생각하는지 묻고 싶다"고 지적했다.

특히 홍 시장이 직무 정지 하루 전 감행한 김해인재양성재단 대표이사 임명을 강력히 비판했다. 정 후보는 "면접조차 진행하지 않고 쫓기듯 임명을 강행한 긴급한 이유가 무엇인지 시민들은 묻고 있다"며 "임기 말 인사권 행사는 차기 시정으로 넘겨야 한다는 정중한 제안을 무시한 처사다"고 목소리를 높였다.

정 후보는 김해의 경제 위기 해결을 위해 자신이 적임자임을 내세웠다. 그는 "중앙정부를 설득하고 교섭할 수 있는 경제 전문가 시장이 필요하다"며 △만년 적자 경전철 문제 해결 △지역 상권 및 민생 경제 회복 △동북아 물류 플랫폼 구축 △비음산 터널 개통 등 핵심 공약 실현을 약속했다.

정 후보는 "민홍철·김정호 국회의원과 함께 김해 백년대계의 주춧돌을 놓겠다"며 "압도적인 승리로 사람 사는 세상, 함께 잘 사는 김해를 만들겠다"고 덧붙였다.
허균 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기