일상부터 병원까지 AI로…만성질환 ‘의료 AX 사업’ 본격화

일상 관리부터 병원 협진까지 연결

데이터·자동화 기반 전환 시동

과제당 14억1000만원 지원

2026031001010005568 0 보건복지부

고령화와 만성질환 증가 속에서 병원 중심의 치료 방식만으로는 환자 관리를 감당하기 어렵다는 지적이 이어지자, 정부가 인공지능(AI)을 활용해 의료체계를 전환키로 했다. 일상 건강관리부터 병원 진료, 의료기관 간 연계까지 전 과정을 연결해 관리하는 구조로 바꾸겠다는 구상이다.보건복지부는 9일 서울 프레지던트호텔에서 '만성질환자 대상 보건의료 전주기 인공지능 전환(AX) 사업' 설명회를 열고 해당 사업의 시작을 알렸다. 이번 사업은 AI 기업, 지자체, 공공보건기관, 의료기관이 함께 참여해 현장에서 바로 적용 가능한 모델을 만드는 데 초점을 맞췄다.정부가 AI 기반 의료 전환에 나선 배경에는 기존 의료 시스템의 구조적 한계가 자리잡고 있다. 현재 의료는 진료기록 작성과 정보 확인이 의료진의 수작업에 크게 의존하는 방식으로 운영되고 있어 효율성이 떨어진다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다. 여기에 지역 간 의료 접근성 격차, 만성질환자의 지속 관리 어려움까지 겹치면서 기존 체계로는 대응이 쉽지 않다는 판단이 작용한 것으로 풀이된다.우선 정부는 의료 서비스를 단계별로 쪼개는 대신 하나의 흐름으로 연결하는 방식에 AI를 적용하기로 했다. 일상에서는 운동과 식습관 등 생활 데이터를 기반으로 건강 상태를 관리하고, 의료기관에서는 진료 기록 정리와 영상 판독을 지원한다. 병원 간 환자 이동이 필요한 경우에는 진료정보를 자동으로 정리해 전달하고, 의료취약지에서는 원격 협진을 통해 치료 공백을 줄인다.사업은 총 5개 유형으로 나뉘어 추진된다. 일상 건강관리 모델 2개를 포함해 일차의료 개선, 진료정보 연계(EMR), 영상 판독 연계(PACS), 원격 협진 모델이 각각 1개씩 진행된다. 각 과제는 개별적으로 국고 14억1000만원 이내에서 지원되며, 실제 의료현장에서 성과를 검증하는 방식으로 운영된다.복지부는 데이터 표준화, 진료정보 교류 활성화, 보건의료 빅데이터 플랫폼 고도화 등 공공의료 AX 기반도 함께 추진한다는 계획이다.김현숙 복지부 첨단의료지원관은 "이번 사업을 통해 국민의 일상부터 대학병원까지 보건의료 전반에 인공지능 기술이 스며들어 의료 질을 높일 것"이라며 "올 상반기 발표를 목표로 수립하고 있는 인공지능 기본의료 전략을 통해 보다 체계적인 지원책을 마련하겠다"고 말했다.한편 국내 만성질환은 이미 수천만명 규모로 확대된 상태다. 질병관리청에 따르면 2024년 기준 고혈압 환자는 약 800만명, 당뇨병 환자도 400만명을 넘는 것으로 추정된다. 여기에 고콜레스테롤 혈증과 비만까지 포함하면 성인 상당수가 관리 대상에 포함된다. 실제 만성질환 진료비는 90조원으로 전체의 80%를 차지했다.