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[포토]이마트, 봄 나들이 ‘캠크닉 특가전’...캠핑용품 최대 50% 할인

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박상선 기자

승인 : 2026. 04. 09. 16:46

전이마트 캠크닉 특가-6723
이마트는 오는 15일까지 '봄 나들이 캠크닉(캠핑+피크닉) 특가전'을 열고 인기 캠핑용품과 먹거리를 최대 50% 할인 판매한다.
이마트는 9일 이마트 청계천점에서 '봄 나들이 캠크닉(캠핑+피크닉) 특가전'을 열고 인기 캠핑용품과 먹거리를 최대 50% 할인 판매하는 대표 상품을 선보였다.

오는 15일까지 진행되는 이번 행사에서 이마트는 캠핑·아웃도어 브랜드 '시티 피크닉(City Picnic)' 신상품 14종을 새롭게 선보이고, 신세계포인트 적립 시 전 품목 20% 할인 혜택을 제공한다.

대표 상품으로는 접이식 구조로 휴대성을 높인 '시티피크닉 테이블'을 7,920원에, 4륜 바퀴를 적용해 이동 편의성을 강화한 '시티피크닉 폴딩카트'를 3만1920원에 판매한다.

이와 함께 그늘막, 캠핑체어 등 주요 캠핑용품은 행사카드 전액 결제 시 30% 할인한다. '노브랜드 팝업 그늘막'은 2만7986원, '노브랜드 투웨이 캠핑체어'는 1만3986원에 각각 판매된다.

또한 캠핑에서 즐기기 좋은 먹거리 상품도 할인 판매한다. 피코크 간편식은 신세계포인트 적립 시 20% 할인되며, '피코크 잭슨피자 레전드/아메리칸 스피리트'와 '피코크X히밥 자이언트 통곱창(500g)' 등을 각각 7184원, 1만2784원에 구매할 수 있다.

전이마트 캠크닉 특가-6722
9일 이마트 청계천점에서 홍보요원들이 '봄 나들이 캠크닉(캠핑+피크닉) 특가전' 대표 상품을 소개하고 있다.
전이마트 캠크닉 특가-6731
9일 서울 중구 이마트 청계천점에서 홍보요원들이 '봄나들이 캠크닉(캠핑+피크닉) 특가전' 할인 행사를 소개하고 있다.
박상선 기자

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