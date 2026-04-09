K자본시장본부 띄운 황성엽… 10년 대계 이끌 성장동력 시동

금융투자협회장 취임 100일 간담회

금융 플랫폼화·퇴직연금 역동성 등

코리아 프리미엄 도약 '청사진' 마련

추진단·포럼 통해 전략 마련도 병행

"머니무브 타고 레벨업할 골든타임"

황성엽 금융투자협회장이 '코리아 프리미엄' 도약을 위한 10년 청사진을 발표했다. 이를 위한 5대 중점과제로는 국내 자본시장의 생산적 금융 플랫폼화, 퇴직연금 시장의 역동성과 자산관리시장의 매력 제고, 리스크 관리 및 투자자 보호 등을 제시했다.



황 회장은 9일 서울 영등포구 여의도에서 열린 '취임 100일 기념 기자간담회'에서 "우리 자본시장이 단기적 처방을 넘어 코리아 프리미엄으로 도약하기 위해선 흔들림 없는 장기 로드맵이 반드시 필요하다"며 "K-자본시장포럼을 통해 'K-자본시장 10년 미래 청사진'을 마련했다"고 밝혔다.



이어 "자본시장으로의 머니무브가 가속화되고 있는 지금이 우리 자본시장이 레벨업할 수 있는 골든타임이라고 확신한다"고 덧붙였다.



그는 취임 직후부터 협회의 조직 개편을 실시했다. 우선 K-자본시장의 브랜드화를 위해 K-자본시장본부를 신설했다. 해당 본부는 연금과 세제, 자산관리(WM), 디지털 혁신 등 핵심 과제를 수행하는 컨트롤타워 역할을 수행하고 있다. 동시에 K-자본시장추진단을 별도로 조직해 민간 전문가들이 참여하는 K-자본시장포럼의 공식 출범을 진행하도록 했다. 황 회장은 포럼을 통해 국내 자본시장의 발전 전략과 실천적 액션플랜을 수립하면서, 정부·국회와의 협력 강화도 진행한다는 방침이다.



청사진과 함께 금투협이 수행해야 할 5대 중점과제도 함께 제시했다. 우선 K-자본시장의 생산적 금융 플랫폼화다. 황 회장은 "기업성장집합투자기구(BDC), 발행어음, 종합투자계좌(IMA)는 자본시장이 실물경제에 활력을 불어넣는 생산적 금융의 대표적인 매개체(Vehicle)"라고 강조했다. 특히 BDC는 법령 정비를 끝내고 시스템 구축 준비 단계라고 밝히면서, 발행어음과 IMA를 통해 금융투자 업계가 모험자본 공급 확대를 할 수 있도록 적극적으로 지원할 것이란 방침이라고 전했다.



또 황 회장은 은행계 증권사의 이중 규제 개선의 필요성도 강조했다. 증권사는 순자본비율(NCR) 기준으로, 은행은 자기자본비율(BIS) 기준으로 건전성 규제를 받고 있다. 하지만 은행계 증권사는 두 규제를 모두 충족해야 하는 이중 규제에 부담을 겪고 있다. NH투자증권이나 KB증권과 같은 금융지주 계열 증권사가 벤처·비상장주식 등 위험 자산의 비중을 늘리면 지주 전체의 건전성 부담이 커져, 한국투자증권이나 미래에셋증권 같은 증권사들보다 사업 확대에 제약을 받고 있다. 황 회장은 "은행이 진행하기 어려운 자본 공급을 증권업계가 움직일 수 있어 은행계 증권사에 대한 이중 규제를 풀어주는 것이 합당해 보인다"고 말했다.



그러면서 퇴직연금 시장의 역동성을 살리기 위한 제도 개선에 나선다. 황 회장은 "현재 디폴트옵션 적립금의 85%가 여전히 정기예금 등 안정형 상품에 집중돼 있다"며 "제도 본연의 취지인 적극적 운용이 퇴색되고 있다"고 평가했다. 이를 해결하기 위해 황 회장은 사전선택 없이 자동 투자되는 방식(Opt-Out)으로 전환해 투자형 중심의 포트폴리오로 다시 설계할 수 있도록 당국과 협의를 진행할 계획이다.



자산관리시장 매력 제고를 위해 개인종합자산관리계좌(ISA)에 대한 혜택도 늘릴 방침이다. 특히 ISA의 납입 한도와 비과세 한도를 확대하면서, 아동·청소년들이 가입할 수 있는 '주니어 ISA' 도입을 추진한다.



황 회장은 한국 국채의 세계국채지수(WGBI) 편입에 대해 "올해 11월까지 최대 90조원의 패시브 자산이 유입될 것"이라며 "우리 국채 및 외환 시장의 든든한 버팀목이 돼줄 것이라 확신한다"고 강조했다. 금투협은 WGBI 편입을 넘어 한국 자본시장의 세계화를 위해 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진지수 편입과 외국인 통합계좌 활성화도 지원도 진행한다는 방침이다.



이와 함께 국내 자산운용 업계가 외국에 뒤처지면 안 된다고 주장했다. 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 대해 황 회장은 "국내엔 레버리지 ETF 관련 상품이 없다 보니, 만드는 게 낫지 않겠냐는 취지에서 시작된 것 같다"며 "단일종목 ETF가 유럽은 2018년, 미국은 2022년, 홍콩은 2025년에 진행돼 우리 시장도 가야 하는 부분"이라고 밝혔다.

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