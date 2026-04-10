대우건설 ‘업성 푸르지오 레이크시티’ 견본주택 개관

천안 성성지구 호수생활권 완성…1908세대 중 1블록 1460세대 우선 공급

13일 특별공급 시작으로 14일 1순위, 15일 2순위 청약 접수 순 진행

KakaoTalk_20260410_080648008_03 0 업성 푸르지오 레이크시티 야경투시도.

대우건설이 충남 천안시 업성동 일원에 들어서는 '업성 푸르지오 레이크시티'의 견본주택을 10일 개관하고 본격적인 분양 일정에 돌입했다.업성 푸르지오 레이크시티는 지하 2층~지상 최고 39층, 11개동, 총 1908세대의 매머드급 대단지로 조성된다. 이번 분양은 1블록 1460세대를 우선 공급한다. 전용면적별 가구 수는 △72㎡A 484세대 △72㎡B 189세대 △72㎡C 38세대 △72㎡D 38세대 △84㎡A 184세대 △84㎡B 75세대 △84㎡C 113세대 △84㎡D 37세대 △95㎡A 227세대 △95㎡B 75세대로 구성된다.단지는 약 2만 5000세대 규모의 천안을 대표하는 신흥 주거 타운으로 거듭나고 있는 성성호수공원 일대에 위치한다. 특히 기존 '천안 레이크타운 푸르지오 1~3차(3792세대)'와 '천안 푸르지오 레이크사이드(1023세대)'와 함께 총 6723세대 규모의 압도적인 푸르지오 브랜드타운을 형성할 전망이다. 이에 따라 호수 조망에 따른 프리미엄은 물론, 브랜드타운 형성에 따른 시너지 효과까지 동시에 기대되는 단지로 주목받고 있다.'업성 푸르지오 레이크시티'는 대규모 호수공원과 안정적인 교육 환경을 동시에 누리는 최적의 입지를 자랑한다. 단지 남쪽으로 약 52만 8000㎡ 규모의 성성호수공원이 위치해 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있으며, 일부 세대에서는 명품 레이크 뷰를 감상할 수 있다.교육 여건 또한 우수하다. 1블록 옆으로는 유치원 및 고등학교(예정)가, 2블록 옆에는 초등학교와 중학교 부지가 이전 및 신설개교 예정으로 유치원부터 고등학교까지 전 과정을 도보 통학이 가능한 '원스톱 학세권'을 형성하게 된다. 여기에 성성지구 내 형성된 학원가 이용도 편리해 자녀를 둔 학부모들의 높은 선호도가 예상된다.생활 인프라도 탄탄하다. 단지 앞 근린생활시설 및 상업시설이 들어설 수 있는 준주거 용지 계획과 단지 주변으로 이마트, 코스트코, 롯데마트 등 대형 쇼핑시설을 비롯해 성성지구 중심상권이 인접해 있어 편리한 생활이 가능하다. 또한, 삼성전자 천안캠퍼스가 근거리에 위치하며, 천안일반산업단지, 아산스마트밸리 등도 가까워 직주근접성이 높다.교통여건도 좋다. 번영로, 삼성대로, 천안대로를 통해 천안 전역 및 경부고속도로의 접근이 용이하다. 또한, 단지 인근에 수도권 지하철 1호선 부성역이 2029년 개통 예정이며, 부성역에서 두 정거장 떨어진 천안역에 수도권 광역급행철도(GTX)-C 노선 연장 계획이 추진 중으로 향후 대중교통 편의성이 대폭 개선될 전망이다.단지 내부는 푸르지오 브랜드의 기술력을 집약한 차별화된 상품성이 돋보인다. 무엇보다 단지 내 조경 및 커뮤니티 시설은 압도적인 규모를 자랑한다.단지에서 가장 핵심 커뮤니티 시설은 프라이빗 실내수영장과 스카이라운지다. 업성 푸르지오 레이크시티는 천안시 내에서도 보기 드물게 25m 4레인 규모의 실내수영장과 초고층 스카이라운지를 동시에 갖춰 입주민의 주거 품격을 한층 끌어올릴 전망이다. 특히 39층에 조성되는 스카이라운지에서는 성성호수공원을 파노라마로 조망할 수 있어, 일상 속 여유와 휴식을 만끽할 수 있다.이와 함께 총 5개실의 게스트하우스(39층 최상층 2개실 포함)와 피트니스센터, 골프연습장, 사우나, 대형 선큰가든, 브런치 카페 등 다양한 커뮤니티 시설도 계획돼 단지 내에서 여가와 모임, 휴식까지 원스톱으로 해결이 가능하다. 날씨와 관계없이 이용 가능한 다목적 실내체육관을 비롯해 유아풀장, 작은도서관, 실내놀이터 등 자녀를 위한 공간도 폭넓게 마련된다.조경 역시 차별화된 설계가 적용된다. 시행사 DSD삼호는 세계조경가협회(IFLA) APR 조경대상을 수상한 '일산자이 위시티' 설계 경험을 바탕으로 '그랜드 레이크 앤 포레스트 가든' 콘셉트를 도입, 물과 숲이 어우러진 조경미를 구현할 계획이다. 무엇보다 약 37%에 달하는 높은 녹지율을 바탕으로 단지 전반에 걸쳐 다양한 테마 정원을 조성할 예정이다.세대 내부는 실수요자 선호도가 높은 4베이 판상형 위주 설계와 3면 발코니 확장 설계(일부 세대 적용)로 실용성을 높였으며, 남동향 및 남서향 등 남향 위주의 단지 배치를 통해 채광과 통풍을 극대화했다. 특히 천안에서 보기 드문 전용 72㎡ 타입을 갖춰 중소형 평형을 선호하는 수요자들의 이목이 집중될 전망이다. 여기에 계절용품이나 부피가 큰 물품을 효율적으로 보관할 수 있는 세대 창고를 제공해 수납 편의성을 높이고, 입주민들의 주거 편의성을 한층 강화했다.업성 푸르지오 레이크시티의 청약 일정은 오는 13일 특별공급을 시작으로 14일 1순위, 15일 2순위 청약 접수 순으로 진행된다. 또 1차 계약금 1000만원 정액제로 실수요자 부담을 낮췄으며, 비규제지역으로 전매제한 및 재당첨제한, 의무거주기간 등이 없는 것도 장점이다.분양 관계자는 "업성 푸르지오 레이크시티는 성성지구와 업성지구를 잇는 총 6723세대의 푸르지오 브랜드 타운의 정점이 될 단지"라며 "호수 조망과 학세권, 프리미엄 커뮤니티를 모두 갖춘 단지로 천안을 대표하는 랜드마크가 될 것으로 확신한다"고 밝혔다.업성 푸르지오 레이크시티의 견본주택은 천안시 서북구 성성동에 마련돼 있으며, 입주는 2029년 9월 예정이다.