닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

‘나혼산’ 166만 서울 가구, 건강·이사·마음 전방위 지원

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260412010003437

글자크기

닫기

박지숙 기자

승인 : 2026. 04. 12. 11:44

서울시, 1인가구 '동행서비스' 전면 확대
건강·이사·마음으로 넓혀 동행매니저가 맞춤형 지원 제공
이사동행서비스
이사동행서비스/서울시
서울 시민 10명 중 4명은 '나 혼자 산다'. 2024년 기준 서울의 1인가구는 약 166만 가구로 전체의 40%에 달하며, 이 중 62.1%는 외로움을, 13.6%는 사회적 단절을 경험하고 있다.

서울시가 1인가구 '동행서비스'를 건강·이사·마음 세 분야로 전면 확대한다고 12일 밝혔다. 동행매니저가 혼자 해결하기 어려운 일상의 순간마다 맞춤형 지원을 제공하는 방식이다.

기존 '병원안심동행서비스'가 '건강동행서비스'로 개편되며 재활센터·건강검진기관으로 지원 범위가 확대됐다. 동행매니저는 진료부터 약국 이용, 귀가까지 전 과정을 돕고, 의료진 설명 전달과 의사소통 보조 역할도 맡는다. 이용 요금은 5월부터 시간당 6000원으로 조정된다. 민간 서비스의 4분의 1 수준이며, 월 최대 10회·연간 최대 200시간 이용할 수 있다. 기준 중위소득 100% 이하 시민에게는 연 48회까지 무료 제공된다. 2021년 11월 시작 이후 누적 이용 건수는 7만 건을 넘겼고, 매년 만족도 90% 이상을 유지하고 있다.

새로 도입된 이사동행서비스는 동행매니저가 이사 당일 주거지를 방문해 하자 점검, 공과금 정산 안내, 전입신고 등 행정 절차를 함께 처리한다. 당일 최대 6시간 이용할 수 있으며 올해 2월 시범운영을 시작했다. 시는 기존 '전월세 안심계약 도움서비스'와 이사동행서비스를 연계해 집 보기 동행부터 계약 검토, 이사 당일까지 이어지는 통합지원체계를 완성했다.

정서적 어려움을 혼자 감당하는 1인가구를 위한 마음동행서비스도 운영된다. 일인친구 콜센터로 전화하면 고민을 들어주고, 필요할 경우 1인가구지원센터·정신건강복지센터 등 전문상담기관을 안내·연계해준다. 세 가지 동행서비스는 1인가구 누리집 또는 콜센터(평일 오전 7시~오후 8시)를 통해 신청할 수 있다.

윤종장 서울시 복지실장은 "혼자서 하기 힘든 일이 있다면 주저하지 말고 신청해 달라"며 "앞으로도 혼자 생활하는 데 어려움이 없도록 다양한 지원정책을 이어가겠다"고 말했다.
박지숙 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기