여수 미래혁신지구에 바이오화학시험인증센터 개소…생분해 소재 시험 기반 구축

KATRI시험연구원, 바이오매스·폐플라스틱 시험까지 '척척'

여수산단 친환경·고부가 산업 전환과 자원 순환 생태계 조성

여수미래혁신지구 내, KATRI시험연구원 ‘바이오화학시험인증센터’ 개소 0 KATRI시험연구원이 전남 여수미래혁신지구에서 '바이오화학시험인증센터' 개소식에 앞서 관계자들이 테이프 커팅을 하고 있다. /여수시

KATRI시험연구원이 전남 여수시 주삼동 미래혁신지구에 바이오화학시험인증센터 개소하고 업무에 들어갔다.13일 여수시에 따르면 이번에 개소한 바이오화학시험인증센터는 생분해 소재의 시험·평가·인증 기반 구축을 위한 시설로, 여수국가산단 내 친환경 소재 산업 육성과 기술 경쟁력 확보를 위해 조성됐다.센터는 연면적 약 2033㎡ 규모로 조성됐으며, 시험·분석 장비 27대를 갖췄다. 이를 통해 생분해 플라스틱과 바이오매스에 대한 시험·평가·인증 서비스를 제공할 예정이다.특히 생분해 플라스틱의 분해도 측정과 바이오매스 함량 분석, 폐플라스틱 열분해유 시험·평가 기능을 수행함으로써 여수산단의 친환경·고부가가치 산업 전환을 지원할 것으로 기대된다. 아울러 생분해 소재 산업과 자원순환 산업 생태계 조성에도 기여할 전망이다.정현구 여수시장 권한대행은 "탄소중립과 환경 규제가 강화되는 시점에 화이트바이오 전문 거점을 선제적으로 확보한 것은 의미 있는 전환점"이라며 "이번 개소를 계기로 바이오화학 산업이 지역 경제의 핵심 동력으로 자리잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.한편, KATRI시험연구원은 섬유, 소재·부품, 화학, 환경 등 다양한 분야에서 시험·검사·인증 및 연구개발을 수행하는 기관으로, 이번 센터 개소를 통해 바이오·환경 분야까지 기능을 확대하게 됐다.