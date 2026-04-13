익산시, 내년 국가예산 1조 규모 확보 추진…428건 사업 제시

정헌율 시장 등 세종시서 국가예산 확보 전략회의 개최

환경·바이오·AI 사업 들고 정부부처 설득 나서

dfsfsfsfsdfsfs 0 전북 익산시가 행정수도 세종시에서 전략회의를 개최하고 정부 부처 예산편성 대응책 마련에 들어갔다./익산시

전북 익산시가 2027년도 국가예산 확보를 위해 대응 체계를 본격 가동했다.익산시는 13일 세종특별자치시 지방자치회관에서 정헌율 시장과 간부 공무원, 실무자 등 60여 명이 참석한 가운데 '국가예산 확보 전략회의'를 개최했다고 밝혔다. 이번 회의는 정부 부처의 예산 편성이 시작되는 시점에 맞춰 주요 사업의 반영 가능성을 점검하고 대응 방향을 논의하기 위해 마련됐다.시에 따르면 2027년도 국가예산 확보 목표는 총 428건, 1조 1010억 원 규모로, 전년 대비 444억 원 증가한 수준이다. 이 가운데 신규 사업은 41건(530억 원), 계속 사업은 387건(1조 480억 원)이다.회의에 앞서 기후에너지환경부와 농림축산식품부 등 주요 부처를 직접 방문해 지역 현안 사업을 적극적으로 건의하기도 했다.가장 먼저 기후에너지환경부를 찾아 옛 왕궁 축사 밀집 지역의 생태를 되살리는 '왕궁 자연환경 복원사업'의 조속한 추진을 건의했다. 이는 생태복원과 관광자원 개발까지 기대되는 지역의 대표적인 현안사업이다.이어 농림축산식품부에서는 익산시가 중점 추진하고 있는 '동물헬스케어 클러스터'의 4단계 사업 '동물용의약품 바이오팩토리 구축'을 설명하며 동물용의약품 클러스터 개발에 박차를 가해줄 것을 요청했다.과학기술정보통신부 방문에서는 인공지능(AI)과 홀로그램을 결합한 '가상융합 기반 AX 기업 사업화 확산 사업'의 인프라 구축을 적극 요청했다.앞으로 시는 5월 말 부처 단계부터 정부안 단계(6~8월), 국회 심의 단계(9~11월)까지 지역 국회의원, 전북자치도와 협력 체계를 구축해 예산 반영 가능성을 극대화할 계획이다.정헌율 익산시장은 "이번 회의는 익산 발전을 위해 마지막까지 쉼 없이 달리겠다는 강한 의지의 표현"이라며 "익산의 미래 발전을 위한 씨앗을 뿌린다는 마음으로, 모든 공직자가 한마음으로 뛰어 값진 결실을 맺겠다"고 말했다.