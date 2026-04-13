닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 전북

임실 옥정호 벚꽃축제 이틀간 3만8000명 방문 ‘대박’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260413010003766

글자크기

닫기

임실 박윤근 기자

승인 : 2026. 04. 13. 13:44

벚꽃 만개시점 개막 적중에 집중 홍보 효과
유제품 판매 부스 사람 몰리며 농가 수익 증대
1.봄의 향연, 옥정호에 물들다”... 2026 임실 옥정호 벚꽃축제 성료8
2026 임실옥정호 벚꽃축제 전경./임실군
2026 임실옥정호 벚꽃축제가 역대 최대 인파가 몰리며 성황리에 마무리됐다.

군은 지난 11일부터 12일까지 이틀간 옥정호 출렁다리 앞 특설행사장에서 열린 이번 축제에 전국 각지에서 3만8000여명이 찾은 것으로 잠정 집계됐다고 13일 밝혔다.

이는 지난 해 3만 5000여명에서 3000여명이 증가, 9% 이상 늘어난 수치이고 출렁다리 개통 이후 열린 벚꽃 축제 개최 이래 가장 많은 기록이다.

또 붕어섬 생태공원을 찾은 유료 입장객도 크게 늘었다. 첫날인 11일에는 5700여명, 둘째날 12일에는 7400여명 등 1만3000여명이 입장했다. 이에 따른 입장수입은 약 4000만원에 육박했다.

임실N치즈 및 유제품 판매 부스 역시 문전성시를 이루며 지역 농가 수익 증대와 지역 경제 활성화에 효자 역할을 톡톡히 했다.

옥정호 한우특화거리의 한우 음식점인'옥정호 한우'도 몰려드는 손님들로 활기가 넘쳤다.

이같은 성공 배경에는 지난 해 벚꽃이 피기 전 열렸던 것과는 달리 벚꽃이 만개한 시점을 정확히 예측해 축제 날짜를 잡은 것이 주효했다는 평가다.

여기에 홍보담당관을 중심으로 한 방송과 언론, sns 등을 통한 사전 홍보와 현장홍보까지 더해지며 전국적으로 많은 사람들이 찾아오는 데 크게 기여했다.

공연과 체험, 참여형 콘텐츠도 관광객들의 만족도를 높이고, 입소문으로 이어지는 데 큰 역할을 했다.

특히, 올해는 반려가족을 위한'펫투어'에 73마리의 반려견과 함께한 136명의 견주가족들이 함께해 반려동물 친화 관광도시로서의 면모를 확실히 각인시켰다.

심민 군수는 "이번 축제의 대성공을 동력 삼아 앞으로 열릴 임실N펫스타(5.1.~5.3.)와 임실N장미축제(5.28.~5.31.) 에서도 차별화된 매력을 선보여 올해 목표한 천만 관광객 유치를 반드시 달성하겠다"고 밝혔다.
박윤근 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기