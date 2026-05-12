[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 12일

쥐띠
36년 문서를 꼼꼼히 살펴야 한다.
48년 제대로 실천만 하면 형통할 운세다.
60년 문서 매매가 빠르게 성사된다.
72년 막혔던 신수가 확실히 풀어진다.
84년 몸살과 감기로 짜증만 생기는 날이다.
96년 급한 성격을 차분히 가라앉힌다.
소띠
37년 좋은 운수로 가득하니 근심이 사라진다.
49년 바라던 소원을 성취한다.
61년 재물 운이 좋아지니 운수대통한다.
73년 화목해지니 웃음소리로 가득하다.
85년 지인을 만나 고민이 해결된다.
97년 바라던 소원을 성취한다.
범띠
38년 금전 문제가 해결되는 날이다.
50년 맡은 일은 책임감 있게 최선을 다한다.
62년 집안에 행복과 건강이 모두 찾아온다.
74년 소원대로 되지 않아 짜증이 난다.
86년 섣부른 추측은 금물이다.
98년 말이 많으면 불리하다.
토끼띠
39년 밑 빠진 독에 물 붓는 격이다.
51년 여유가 생기니 즐거움이 가득하다.
63년 금전이 생기니 기분이 좋아진다.
75년 매매나 계약이 성사된다.
87년 몸살과 감기는 잘 관리해야 낫는다.
99년 적당한 운동과 휴식이 필요하다.
용띠
40년 면역력에 좋은 음식을 먹는다.
52년 운이 찾아오니 마음이 넉넉하고 풍요로워진다.
64년 충분한 노력으로 목표를 달성한다.
76년 마침내 소원을 성취한다.
88년 소망을 성취하고 운수대통한다.
00년 목표에 도달할 때까지 최선을 다한다.
뱀띠
41년 필요 없는 고민은 땅에 묻는다.
53년 일이 성사되어 손에 재물을 쥔다.
65년 짜증이 나더라도 참아야 한다.
77년 욕심을 내려놓으니 마음이 밝아진다.
89년 오랜 소송에서 힘들게 이긴다.
01년 지금보다 더 좋은 인연을 만난다.
말띠
42년 마음속에 있던 분노가 없어진다.
54년 내 마음을 알아줄 사람을 만난다.
66년 아는 것이 한층 많아진다.
78년 생각했던 일에 소원대로 운이 따라준다.
90년 소원을 성취한다.
02년 시비와 다툼 수가 있으니 조심한다.
양띠
43년 운이 안 풀려 고민만 하는 날이다.
55년 건강 확인으로 많은 변화가 생긴다.
67년 오래전 구상들이 머리에 잘 떠오르는 날이다.
79년 한 가지 일에만 집중해야 한다.
91년 먹구름이 걷히고 밝은 햇살이 비춘다.
03년 한번은 상대방의 입장을 존중한다.
원숭이띠
32년 짜증을 내지 않으니 일이 잘 풀린다.
44년 얼굴에 웃음꽃이 가득 피어난다.
56년 짜증 나도 한 번쯤은 양보해본다.
68년 금전 문제가 속 시원히 해결된다.
80년 계획대로 이루어지니 어려움이 사라진다.
92년 생활에 안정함이 찾아온다.
닭띠
33년 건강이 좋아지니 마음도 한결 편해진다.
45년 마음을 가다듬고 감정 조절이 필요한 시점이다.
57년 마음을 비우고 넓은 수양을 쌓는 날이다.
69년 새로운 희망이 보이는 하루다.
81년 뛰어난 재능으로 집안을 일으킨다.
93년 안정된 자리에 있기를 희망한다.
개띠
34년 화를 내면 후회할 일만 더 생긴다.
46년 욕심을 부리면 하던 일이 더 꼬인다.
58년 소송문제가 잘 해결되어 기쁘다.
70년 마음속에 근심이 사라진다.
82년 금전 운과 건강 운이 대길하다.
94년 열심히 일한 만큼 보람을 얻는 하루다.
돼지띠
35년 운수대통하니 기쁨이 가득하다.
47년 고민이 사라지니 환하게 웃는다.
59년 근심이 사라지니 운수대통한다.
71년 얻기 힘든 것들을 조금씩 얻는 하루다.
83년 기쁨이 가득하니 운수대통한다.
95년 짜증이 났던 얼굴이 한층 밝아진다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장