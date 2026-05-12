[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 12일

양띠

43년 운이 안 풀려 고민만 하는 날이다.

55년 건강 확인으로 많은 변화가 생긴다.

67년 오래전 구상들이 머리에 잘 떠오르는 날이다.

79년 한 가지 일에만 집중해야 한다.

91년 먹구름이 걷히고 밝은 햇살이 비춘다.

03년 한번은 상대방의 입장을 존중한다.