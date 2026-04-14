나동연 “결자해지로 완성”…양산시장 선거 출마 공식 선언

부울경 광역철도·AI 첨단도시 등 5대 핵심 공약 제시

지속과 완성으로 미래 100년 열겠다

20260414_095648 0 나동연 양산시장이 14일 양산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 시장 출마를 공식 선언하고 있다./이철우 기자

나동연 경남 양산시장이 14일 양산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 제9대 양산시장 선거 출마를 공식 선언했다.나 시장은 이날 "양산의 더 큰 도약과 미래 100년을 위해 출마를 결심했다"며 "말이 아닌 결과, 약속이 아닌 실천으로 양산의 발전을 이어가겠다"고 밝혔다.그는 "양산은 지금 중대한 선택의 기로에 서 있다"며 부울경 통합 등 급변하는 환경 속에서 "기회를 살리느냐 놓치느냐에 따라 도시의 미래가 달라질 것"이라고 강조했다. 이어 "지금은 방향을 바꿀 때가 아니라 반드시 완성해야 할 시기"라고 덧붙였다.나 시장은 그간 추진해온 주요 현안 사업의 연속성을 강조했다. 양산도시철도, 부울경 광역철도, 동남권 순환철도, 하이패스 IC 설치, 황산공원 활성화, 회야강 르네상스, 증산지구 개발, 문화예술 인프라 확충 등 다수 사업이 "중요한 전환점에 있다"고 설명했다.특히 "전장의 장수는 싸움이 한창일 때 말을 갈아타지 않는다"며 "시작한 사람이 끝까지 책임지는 '결자해지'의 자세로 사업을 완성하겠다"고 밝혔다.이와 함께 "흔들리지 않는 양산, 끝까지 완성하는 양산"을 비전으로 제시하며, '주마가편'의 각오로 기존 정책에 속도를 더하겠다고 강조했다.나 시장은 5대 핵심 공약으로 △부울경 광역철도 조기 착공 △부울경 행정통합청사 양산 유치 △황산공원 국가정원 승격 △도시철도 개통 및 원도심 상권 활성화 △AI 기반 첨단도시 구축을 제시했다.또한 동부지역 균형발전을 위해 웅상출장소를 동부청사로 격상하고 전담 조직을 신설하는 방안도 추진하겠다고 밝혔다.나 시장은 "양산의 과거와 현재를 누구보다 잘 알고 미래를 준비해 온 사람"이라며 "새로운 인물보다 끝까지 책임질 수 있는 사람이 필요하다"고 강조했다.끝으로 그는 "양산의 발전은 멈춰서는 안 된다"며 "시민과 함께 미래 100년을 향해 나아가겠다"고 지지를 호소했다.