순창군, 체험형 농산물축제 ‘참두릅 여행’ 개최

17~18일 경천 일원에서 제철 봄나물 향연

3만원 이상 참두릅 사면 추가 증정 이벤트

순창 0414 - 제2회 참두릅 여행 4월 17일부터 경천 일원에서 개최(1) 0 '제2회 참두릅 여행' 홍보 이미지./순창군

전북 순창군은 '제2회 순창 참두릅 여행'을 오는 17일부터 18일까지 이틀간 경천 일원에서 개최한다고 14일 밝혔다.군에 따르면 이번 행사는 순창군 대표 봄나물인 참두릅과 농특산물을 한자리에서 만나볼 수 있는 체험형 농특산물 축제다.행사는 산림조합과 농협, 임산물 생산 농가 등 30여 개 단체가 참여할 예정이다.행사장 일원인 경천에는 현재 수선화와 튤립이 만개해 봄 정취를 한껏 느낄 수 있으며, 음악분수도 설치를 완료해 방문객들에게 꽃과 음악이 어우러진 특별한 봄나들이 공간을 제공할 것으로 기대된다.행사 기간 동안 방문객들은 향긋한 참두릅을 비롯해 고사리, 미나리 등 제철 봄나물을 직접 구매할 수 있으며, 두릅 장아찌 만들기 체험, 두릅 액세서리 만들기 체험 등 다양한 참여 프로그램도 함께 운영된다.또 산나물 비빔밥, 두릅전, 두릅튀김 등 봄의 맛을 즐길 수 있는 먹거리 장터와 함께 국악·난타·밴드 공연 등 다채로운 문화공연이 펼쳐져 방문객들에게 특별한 봄날의 추억을 선사할 예정이다.아울러 3만원 이상 참두릅 구매 시 추가 증정 이벤트와 룰렛 경품행사 등 다양한 현장 참여 프로그램도 마련돼 축제의 즐거움을 더할 계획이다.군 관계자는 "이번 행사는 가족 단위 방문객에게 특별한 봄 여행 코스가 될 것"이라며 "많은 관광객들이 순창을 찾아 봄의 향기와 맛을 함께 즐기시길 바란다"고 말했다.한편 이번 행사는 오는 17일 오전 11시 개장식을 시작으로 이틀간 오전 10시부터 오후 5시까지 운영될 예정이다.