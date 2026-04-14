닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 전북

순창군, 체험형 농산물축제 ‘참두릅 여행’ 개최

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260414010004149

글자크기

닫기

순창 박윤근 기자

승인 : 2026. 04. 14. 10:57

17~18일 경천 일원에서 제철 봄나물 향연
3만원 이상 참두릅 사면 추가 증정 이벤트
순창 0414 - 제2회 참두릅 여행 4월 17일부터 경천 일원에서 개최(1)
'제2회 참두릅 여행' 홍보 이미지./순창군
전북 순창군은 '제2회 순창 참두릅 여행'을 오는 17일부터 18일까지 이틀간 경천 일원에서 개최한다고 14일 밝혔다.

군에 따르면 이번 행사는 순창군 대표 봄나물인 참두릅과 농특산물을 한자리에서 만나볼 수 있는 체험형 농특산물 축제다.

행사는 산림조합과 농협, 임산물 생산 농가 등 30여 개 단체가 참여할 예정이다.

행사장 일원인 경천에는 현재 수선화와 튤립이 만개해 봄 정취를 한껏 느낄 수 있으며, 음악분수도 설치를 완료해 방문객들에게 꽃과 음악이 어우러진 특별한 봄나들이 공간을 제공할 것으로 기대된다.

행사 기간 동안 방문객들은 향긋한 참두릅을 비롯해 고사리, 미나리 등 제철 봄나물을 직접 구매할 수 있으며, 두릅 장아찌 만들기 체험, 두릅 액세서리 만들기 체험 등 다양한 참여 프로그램도 함께 운영된다.

또 산나물 비빔밥, 두릅전, 두릅튀김 등 봄의 맛을 즐길 수 있는 먹거리 장터와 함께 국악·난타·밴드 공연 등 다채로운 문화공연이 펼쳐져 방문객들에게 특별한 봄날의 추억을 선사할 예정이다.

아울러 3만원 이상 참두릅 구매 시 추가 증정 이벤트와 룰렛 경품행사 등 다양한 현장 참여 프로그램도 마련돼 축제의 즐거움을 더할 계획이다.

군 관계자는 "이번 행사는 가족 단위 방문객에게 특별한 봄 여행 코스가 될 것"이라며 "많은 관광객들이 순창을 찾아 봄의 향기와 맛을 함께 즐기시길 바란다"고 말했다.

한편 이번 행사는 오는 17일 오전 11시 개장식을 시작으로 이틀간 오전 10시부터 오후 5시까지 운영될 예정이다.
박윤근 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기