전북교육청, 농어촌 학교 특색교육과정 공모…25개교 내외 선정

16일부터 24일까지 신청 받아

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전북특별자치도교육청이 농어촌 학교의 지속가능한 발전을 지원하기 위해 '특색교육과정 공모사업'을 추진한다.15일 전북교육청에 따르면 이번 사업은 학생 수 감소 등으로 어려움을 겪는 농어촌 학교에 맞춤형 교육 프로그램을 도입해 학교 경쟁력을 높이고, 지역과 함께 성장하는 교육 생태계를 구축하는 데 목적이 있다.공모 대상은 어울림학교 149개교와 농어촌유학 운영학교 44개교다. 참여학교는 △수업·공동교육과정 △독서·인문 △자연·생태 △문화·예술 △시민교육 △진로교육 △학력신장 등 7개 유형으로, 지역 여건과 학교 특성에 맞춰 최대 2개 프로그램을 자유롭게 선택해 신청할 수 있다.특히 선정된 학교는 작은학교의 가치와 의미를 담아 학생들이 주도적으로 결과물을 제작하는 공통과제를 수행하게 된다.아이들의 시선이 담긴 그림책, 마을생태도감, 단편영화, 미니 다큐멘터리, 영상 등 창의적인 결과물은 농어촌 작은학교의 소중한 교육활동 기록이자 학교를 알리는 홍보 콘텐츠가 될 것으로 기대된다.공모 참여를 희망하는 학교는 오는 16일부터 24일까지 특색교육과정 운영 계획서 등을 작성해 업무관리시스템으로 신청하면 된다. 도교육청은 심사를 거쳐 25개 내외를 선정, 5월 8일 발표할 예정이다.