35세 이상 임산부라면…서울시, 진료비 50만원 돌려준다

전국 최초 시행한 '35세 이상 임산부 의료비 지원'… 올해 확대 강화

지난해 2만5000건 신청, 올해 예산 2배 확대…서울시 몽땅정보통 누리집 통해 신청

임산부 의료비 지원 0 35세 이상 임산부 의료비 지원사업 안내 포스터/서울시

저출생 위기 속 고령 임산부의 출산 부담을 줄이기 위한 서울시의 의료비 지원이 올해 더 두터워진다.서울시는 35세 이상 임산부를 대상으로 임신 기간 외래 진료와 검사비 본인부담금을 1회 임신당 최대 50만원까지 보전해주는 사업을 상시 운영 중이라고 15일 밝혔다. 2024년 7월 전국 최초로 도입한 이 사업은 이후 경북 등 타 지자체로 확산되며 선도적 정책으로 자리매김했다.시 35세 이상 산모 비중은 2024년 기준 44.31%로 절반에 육박한다. 고위험 임신에 따른 검사와 진료가 잦아지면서 의료비 부담도 덩달아 커지는 구조다. 사업 첫해인 2024년 신청 건수는 1만3718건이었으나 2025년에는 2만5415건으로 두 배 가까이 뛰었다. 시는 늘어나는 수요에 대응해 올해 예산을 지난해(75억2000만원)의 두 배 수준인 143억원으로 대폭 확대했다.외래 진찰료·검사료·주사료·처치료 등으로 진료과 구분 없이 폭넓게 인정된다. 임신 확인 후 유산한 경우에도 당일 처치비를 받을 수 있다. 다만 입원비·약국 영수증·제증명료 등은 지원 대상에서 제외된다. 신청은 출산 후 6개월 이내에 '탄생육아 몽땅정보통'에서 온라인으로 할 수 있고, 거주지 관할 보건소 방문 신청도 가능하다. 임신확인서, 진료비 영수증, 세부 진료내역서, 결제 증빙서류를 제출하면 자격 확인 심사 후 지원금이 지급된다.조영창 시 시민건강국장은 "고령 임산부의 의료비 부담을 덜어드리는 실질적인 출산 지원정책"이라며 "산모와 태아의 건강을 보호하고 출산 부담을 완화하는 정책을 더욱 확대해 출산율 제고를 위해 노력하겠다"고 강조했다.