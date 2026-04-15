순창군, 디지털 관광주민증 선정…체류형 관광 본격화

숙박·체험·식음료·쇼핑 등 할인 혜택 제공

관광객 체류 시간 늘려 지역내 소비 확대

순창 0415 - 순창군, ‘2026년 디지털 관광주민증’ 신규 참여지역 선정(1) 0 순창군 '2026년 디지털 관광주민증 신규 참여지역 공모' 홍보 이미지./순창군

전북 순창군이 관광객 체류를 유도하기 위한 다양한 할인 혜택을 앞세워 체류형 관광 활성화에 본격 나선다.순창군은 한국관광공사가 주관한 '2026년 디지털 관광주민증 신규 참여지역 공모'에 최종 선정되면서 숙박·체험·식음료·쇼핑 등 관광 전반에 걸친 혜택 제공에 나선다고 15일 밝혔다.디지털 관광주민증은 인구감소지역을 대상으로 관광객에게 각종 할인 혜택을 제공해 지역 방문과 소비를 유도하는 플랫폼 기반 사업이다.순창군은 이번 사업을 통해 관광객의 체류시간을 늘리고 지역 내 소비를 확대하는 데 초점을 맞추고 있다.특히, 순창군은 이번 사업을 통해 총 46개 업체 및 시설을 디지털 관광주민증 혜택지로 운영할 계획이다. 분야별로는 관람 2개, 숙박 6개, 체험 7개, 식음료 24개, 쇼핑 7개로 구성돼 관광객들이 순창 곳곳에서 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 했다.대표 혜택은 강천산 군립공원 입장료 1000원 할인, 발효테마파크 입장료 20% 할인, 강천힐링스파 단체할인율 적용 등이 포함된다. 추후 지역 업체들의 추가 모집을 통해 할인혜택을 늘려나갈 방침이다.군은 이번 사업을 통해 생활인구 증가, 체류시간 연장, 소상공인 매출 증대, 지역 브랜드 가치 향상, 지방소멸 대응 등 다양한 효과를 기대하고 있다. 특히 관광객이 숙박·식음료·체험·쇼핑을 연계 이용하는 구조가 정착될 경우, 지역경제에 실질적인 파급효과를 가져올 것으로 전망된다.군 관계자는 "강천산, 발효테마파크, 농촌체험, 장류와 미식 등 순창만의 매력을 관광객이 직접 체험하고 머무를 수 있도록 준비해 지역경제에 활력을 불어넣겠다"며 "이를 통해 지역경제에 새로운 활력을 불어넣겠다"고 말했다.