밀양시 제2선거구 국민의힘 후보 민경우 확정

경선 승리로 입증된 경쟁력, '행동하는 추진력'으로 지역 발전 견인

농식품 글로벌 수출 허브 유치 및 교통 인프라 혁신 공약 발표

temp_1776293389827.-199070054-crop 0 국민의힘 경남도의원(밀양2) 예비후보(15일 확정)가 16일 아침 지역구인 상남면 예림오거리에서 시민들에게 감사의 인사를 하면서 반드시 당선돼 보답하겠다는 필승의 결의를 다지고 있다./오성환 기자

오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에서 경남도의원 밀양시 제2선거구 국민의힘 후보로 민경우 전 밀양시새마을회장이 확정됐다. 선거구는 삼랑진읍, 하남읍, 상남면, 초동면, 무안면, 청도면, 가곡동이다.국민의힘 경남도당 공천관리위원회에 따르면 민 예비후보는 당내 경선에서 조인종 전 도의원과 이재율 당협 청년위원장을 제치고 공천을 받았다. 이번 공천 확정으로 민 후보는 지역 조직 기반과 현장 활동 경력을 앞세워 본선 준비에 들어가게 됐다.민 후보는 공천 확정 이후 농업과 교통을 중심으로 한 지역 발전 구상을 제시했다. 우선 밀양을 미래형 농업 중심지로 키우겠다는 계획을 내놨다. 농식품 수출 기반을 넓히고, 스마트팜 혁신밸리에서 축적된 데이터를 활용한 정밀농업 시스템을 구축해 농가 소득 증대에 힘을 싣겠다는 구상이다.교통 인프라 확충도 주요 과제로 제시했다. 예림~사포 간 국지도 개설과 대항~동산 간 지방도 터널 정비 등을 통해 지역 간 접근성을 높이고, 향후 상남~장유 간 고속도로 시대에 대비하겠다는 입장이다.민 후보는 지역구 국회의원과 밀양시, 경남도 사이에서 가교 역할을 하겠다는 뜻도 밝혔다. 국도비 확보와 주요 현안 추진 과정에서 소통 창구 역할을 하며 지역 발전 동력을 마련하겠다는 것이다.그는 밀양시새마을회 지회장과 밀양향토청년회장, 상남청년회장 등을 지내며 지역사회 활동을 이어왔다. 재악산 산이름 바로세우기 추진위원장으로도 활동하며 지역 정체성과 역사성 회복 문제에도 목소리를 내왔다.민 후보는 "공천 확정은 변화를 바라는 시민 뜻이 반영된 결과라고 생각한다"며 "말보다 행동과 결과로 평가받는 도의원이 되겠다"고 말했다.민 후보는 밀양 상남면 출신으로 현재 대림조경 대표이사, 재악산 산이름 바로세우기 추진위원장, 국민의힘 밀양시당원협의회 홍보위원장을 맡고 있다.