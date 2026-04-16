안병구 밀양시장 출마 선언…“지난 2년의 변화, 4년의 완성으로 보답할 것”

"씨앗 뿌린 사람이 수확도 책임져야"… 민선 9기 재선 도전 공식화

김해~밀양 고속도로, 나노산단 2단계 등 '8대 미래 비전' 제시

"말보다 결과, 약속보다 변화로 증명… 중단 없는 밀양 발전 이끌 것"

안병구 시장 출마 기자회견 0 안병구 밀양시장이 16일 오전 햇살문화도서관 3층에서 기자회견을 열어 밀양시장 출마선언을 하고 있다. /오성환 기자

안병구 시장 기자회견-00 0 안병구 시장이 기자회견을 통해 오는 6·3지방선거 밀양시장 재선에 도전하겠다는 뜻을 밝히고 있다. /오성환 기자

안병구 경남 밀양시장이 16일 오는 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거 출마를 공식 선언했다.안 시장은 이날 햇살문화도선관 3층에서 가진 기자 회견을 열고 "지난 2년간 시민과 함께 그린 밀양의 설계도를 현실로 완성하겠다"며 민선 9기 밀양시장 선거 출마를 엄숙히 밝혔다.안 시장은 먼저 2024년 보궐선거 이후 시정 공백을 메우며 보낸 지난 2년을 '변화와 증명의 시간'으로 정의했다.그는 주요 성과로 △8년 숙원인 김해~밀양 고속도로 예비타당성 조사 통과 △10년 난제였던 한국폴리텍대학 밀양캠퍼스 7월 착공 확정 △나노융합국가산단 1단계 준공 및 2,539억 원 규모의 기업 투자 유치 등을 꼽았다.특히 민생 정책의 결실을 강조하며 "달빛어린이병원 운영과 돌봄 지원 확대로 올해 1분기 출생아 수가 전년 대비 55.2%나 증가했다"며 "전국 인구감소 지역 중 생활인구 도내 1위를 기록하는 등 밀양이 '사람이 모이는 도시'로 완전히 탈바꿈하고 있다"고 역설했다.안 시장은 "설계도를 그린 사람이 집을 완성해야 하듯, 시작한 사업들을 끝까지 책임지겠다"며 향후 4년을 이끌 8가지 시정 방향을 제시했다.안 시장이 제시한 시정방향은 △ 나노산단 2단계 추진 및 방산·드론 첨단 클러스터 조성(첨단 산업 혁명) △ 스마트 농산업 특구 지정 및 AI 로봇 첨단 유통센터 건립 (부자 농촌 실현) △읍면동 돌봄센터 구축 및 교육발전특구 고도화(빈틈없는 맞춤 복지) △ K-아리랑 세계화 엑스포 추진 및 산림휴양복합단지 완성 (체류형 문화관광) △명품 파크골프장 조성 및 스포츠 마케팅 통한 상권 활성화 (건강 활력 도시) △ 일자리 연계형 주택 250세대 공급 및 소상공인 AI 지원 (상생 경제 꽃 피우기) △ 어린이·청소년·어르신 버스요금 무료화 및 스마트 재난관리 (교통·안전 혁신) △ AI 행정 도입 및 공공기관 청렴도 1등급 달성 (시민중심 혁신 행정)이다안 시장은 임기 중 발생했던 부산대 학과 이전 문제 등 여러 현안에 대해 "문제 앞에서 단 한 번도 피하지 않고 시민과 정면으로 마주하며 해결책을 찾아왔다"며 강력한 추진력을 내비쳤다.이어 "오늘 이 자리는 화려한 공약을 나열하기 위함이 아니라, 시민과의 약속을 끝까지 책임지겠다는 각오를 밝히는 자리"라며 "말이 아니라 결과로, 구호가 아니라 시민의 삶으로 증명하겠다"고 지지를 호소했다.안 시장의 이번 출마 선언으로 밀양시장 선거전이 본격화된 가운데, '행정의 연속성'과 '중단 없는 발전'을 내세운 그의 행보에 지역 정가의 이목이 쏠리고 있다.