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전북교육청, KT와 손잡고 직업계고 AI 실무 인재양성

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전북 박윤근 기자

승인 : 2026. 04. 16. 15:56

AI 융합교육과정·AICE 국가공인자격증 취득 지원
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전북특별자치도교육청이 직업계고등학교 인공지능(AI) 인재양성을 위해 ㈜케이티(KT)와 손을 맞잡았다./전북특별자치교육청
전북특별자치도교육청이 직업계고등학교 학생들의 인공지능(AI) 실무 역량 강화를 위해 KT와 협력 체계를 구축했다. 산업 현장에서 요구되는 AI 활용 능력과 국가공인 자격 취득을 동시에 지원해 취업 경쟁력을 높이겠다는 취지다.

전북교육청과 KT는 16일 전주공업고등학교에서 '직업계고 AI 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

이날 협약식에는 윤영임 전북교육청 교육국장과 안기청 KT 전남전북법인사업단장, 도내 직업계고 전주공업고·전주생명과학고·전주여자상업고·덕암정보고·한국치즈과학고·남원용성고·원광보건고 등 7개교 교장이 참여했다.

이번 협약은 산업 전반에서 AI 활용 역량 수요가 빠르게 증가하는 가운데, 직업계고 학생들이 실무 중심 교육과 공인 자격 취득을 통해 현장 적응력을 높일 수 있도록 지원하는 데 초점이 맞춰졌다.

양 기관은 협약을 통해 KT가 주관하는 AI 국가공인 자격증 'AICE(AI Certificate for Everyone)' 취득을 적극 지원하고, 관련 교육과정 운영과 교원 역량 강화에 협력하기로 했다. AICE는 AI 이해부터 데이터 분석, 모델 활용까지 실무 중심 역량을 평가하는 국내 AI 분야 국가공인 자격이다.

교육청은 AI 융합 교육 정책을 수립하고 AI 국가공인자격증 취득을 지원하며, AICE 교육과정 운영을 위한 교원 역량 강화에 힘쓴다.

KT는 AI 실습 플랫폼 제공·운영 지원, 온오프라인 교육 지원, AICE 국가공인자격증 취득 교육 프로그램 제공, 교원 역량 강화 연수를 지원한다.

특히 이번 협력은 단순한 교육 지원을 넘어 지역 산업과 연계한 AI 인재 양성 기반을 구축하는 데 의미가 있다는 평가다. 전북 지역 전략 산업에 AI 기술을 접목할 수 있는 인재를 조기에 육성함으로써 지역 인재의 수도권 유출을 완화하는 효과도 기대된다.

윤영임 교육국장은 "이번 협약으로 AI 실무역량과 국가공인자격증을 동시에 확보해 취업 경쟁력을 높이고, 전북 전략산업에 대응하는 AI 융합 인재양성 기반을 구축해 나가겠다"고 말했다.
박윤근 기자

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