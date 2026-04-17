엄정 경남도의원 예비후보 “김해, 선순환 명품도시 완성”

시의회 최다 시정질문 ‘뚝심’ 험지 돌파

삼계역 신설·대기업 유치

청소년센터·공공 키즈카페 공약

엄정 0 경남도의원 선거 김해시 제1선거구(북부·생림·상동)에 출마한 엄정 예비후보가 선순환 명품도시 김해 완성에 대해 설명하고 있다./ 허균 기자

"김해에서 태어나고 자란 김해 토박이로서 김해의 대전환을 위해 물불 가리지 않겠습니다."제9회 전국동시지방선거 경남도의원 선거 경남 김해시 제1선거구(북부·생림·상동)에 출마한 국민의힘 엄 정 예비후보는 본지와의 인터뷰에서 '삼계역 신설과 대기업 유치'로 김해를 선순환 명품도시로 만들겠다는 의지를 강하게 피력했다.엄 예비후보가 도전하는 경남 김해시 제1선거구는 더불어민주당 민홍철 의원의 지역구 사무실이 위치한 곳으로, 보수 정당 후보에게는 이른바 '기울어진 운동장'이라 불리는 험지다. 하지만 엄 후보는 김해시의원 시절 시의회 역사상 최다인 29회의 시정질문을 기록했던 '뚝심'을 앞세워 정면 돌파하겠다는 각오다.엄 예비후보는 이번 선거에서 '100만 선순환 행복 명품도시 김해'라는 뚜렷한 지향점을 제시했다. 가장 핵심적인 공약은 경전철 '삼계역' 신설이다. 엄 예비후보는 "삼계동 6500여 가구, 1만 5000여 명 주민에게 삼계역은 선택이 아닌 생존의 문제"라며 "경남도의회에 입성하면 임기 내 반드시 이를 성취해 내겠다"라고 강조했다.젊은 세대와 워킹맘을 위한 맞춤형 복지도 내놨다. 삼계동 청소년 센터 건립과 함께 시간당 2000~3000원 수준의 '시립 공공형 키즈카페'를 설치해 젊은 부모들의 양육 부담을 획기적으로 줄이겠다는 복안이다.경제 분야에서는 '대기업 유치'를 통한 도시 경쟁력 제고를 약속했다. 엄 예비후보는 "김해 8000여 중소기업 중 10인 이하 기업이 대부분으로 생태계가 취약하다"라며 "동북아 물류 플랫폼 내 대기업을 유치해 우수한 인력이 모이고 교육과 문화 인프라가 따라오는 선순환 구조를 만들겠다"라고 밝혔다.엄 예비후보는 "완전히 소유하려면 완전히 이해해야 한다는 말처럼, 현장을 발로 뛰며 공약 하나하나를 몸소 느끼고 있다"라며 "김해를 떠나지 않아도 행복을 추구할 수 있고 삶을 영유할 수 있는 명품도시로 반드시 일궈내겠다"라고 말했다.