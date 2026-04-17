하림, 46억 투입 삼기부화장 리모델링 완공… ‘스마트 팩토리’로 전환

위생 중심 설계 및 교차 오염 방지 시스템 적용으로 방역 안전성 대폭 강화

데이터 기반 통합 제어 시스템 'SmartCenterPro™' 도입으로 정밀 품질 관리 실현

사진01(1000) 0 지난 16일 열린 '(주)하림 삼기부화장 1차 리모델링 완공식'에서 하림 정호석 대표이사가 단상에 올라 기념사를 하고 있다./하림

사진02(1000) 0 완공식 행사에 참석한 하림 정호석 대표와 하림사육농가협의회 이광택 회장 등 관계자들이 새롭게 도입된 최신식 부화기 내부를 주의 깊게 살펴보고 있다./하림

종합식품기업 ㈜하림은 지난 16일 전북 익산시에 위치한 삼기부화장의 1차 리모델링 공사를 성공적으로 마무리하고 완공식을 개최했다고 17일 밝혔다.이번 리모델링은 30년이 경과한 노후 설비를 현대화하고 스마트 팩토리로 전환하기 위해 추진됐다.2026년 4월까지 진행된 1차 리모델링 사업에는 설비 도입에 약 30억, 부대시설 공사에 약 16억 등 총 46억원의 예산이 투입됐다. 주요 사업 범위에는 발육 1동의 발육기 14대와 발생 1동의 발생기 10대 전면 교체를 비롯해 바닥 트렌치 공사, 배관 유틸리티 설치, 공조 시스템 통합 솔루션(Integrated Hatchery Solution) 적용 등이 포함됐다.특히, 이번 완공을 통해 하림 삼기부화장은 30년 노후 설비의 현대화와 스마트 팩토리 전환을 바탕으로 생산성 증대와 방역 안전성을 동시에 확보하는 쾌거를 이뤘다.가장 두드러진 변화는 생산 능력(CAPA)의 비약적인 향상이다. 최신 설비 도입에 힘입어 호기당 입란 수가 기존 11만 5200개에서 12만 2400개로 크게 늘어나면서, 전체 생산 능력이 단숨에 6% 증가했다.이와 함께 'SmartCenterPro™' 통합 제어 시스템을 새롭게 도입해 진정한 의미의 스마트 팩토리를 실현했으며, 이를 통해 짐작이나 경험이 아닌 철저한 데이터 기반의 정밀한 품질 관리가 가능해졌다.또 최적화된 부화장 디자인과 위생 중심의 설계를 적용해 치명적인 교차 오염을 방지하는 등 방역 안전성을 대폭 끌어올렸다.여기에 설비 개선을 바탕으로 생산된 고품질 병아리는 사료요구율(FCR)을 0.019 향상시키고 1주령 폐사율을 눈에 띄게 낮춰 전반적인 사육 생산성을 끌어올렸다.하림 측은 이번 1차 리모델링 투자를 통해 외주가공비 절감 및 생산성 향상 등으로 연간 약 12억 4500만 원의 기대 수익을 창출할 것으로 분석했다.하림 관계자는 "삼기부화장의 스마트 팩토리 전환은 하림의 품질 경쟁력을 한 단계 도약시키는 중요한 이정표"라며 "이번 1차 완공에 이어, 향후 발육 2동 및 발생 2·3동 대상의 2차 리모델링, 발육 3동 및 발생 4동 대상의 3차 리모델링도 중장기 마스터플랜에 따라 차질 없이 진행할 계획"이라고 밝혔다.