임실군, 2036년까지 인구 2만5000명·재정자립도 20% 목표

'2036 미래발전전략' 2차 중간보고회 개최… 59개 사업 3.8조 규모 사업 구체화

지속가능 인구 2.5만·지역내 총생산 1.2조 , 재정자립도 20% 달성

주거 정주 여건 개선, 산업 생태계 조성, 생활인구 활동 기반

1.임실군,‘2036 미래발전전략’중간점검...실행력 강화에 총력 0 임실군이 향후 10년을 향한 3조8천억 규모의 '임실군 2036미래발전전략' 청사진을 공개하며 본격적인 추진에 돌입했다./임실군

전북 임실군이 향후 10년을 향한 3조8000억 규모의 '임실군 2036미래발전전략' 청사진을 공개하며 본격적인 추진에 돌입했다.군은 최근 '2036 임실군 미래발전전략 수립 연구용역' 2차 중간보고회를 열고, 앞으로 10년을 이끌 미래 비전과 분야별 핵심사업을 점검했다고 17일 밝혔다. 총 8개 분야, 59개 사업, 3조 7940억 규모의 사업이 담긴 미래발전전략 연구용역은 대내외 환경 변화와 전북특별자치도 출범, '임실미래비전 2026 수정계획' 수립 이후 달라진 정책기조를 반영한 새로운 미래 발전 전략을 마련하고 있다.중앙정부와 전북특별자치도의 정책 방향에 선제적으로 대응하는 한편, 임실만의 차별화된 대표 전략과제와 지역 맞춤형 특화사업을 발굴해 단계별 실행계획과 투자·재원조달 방안까지 함께 검토하고 있다.중간보고에는 군민과 관계자 600명을 대상으로 한 설문조사와 전문가 AHP 분석을 반영한 내용도 공개됐다. 설문조사결과 군민들은 임실군이 '성장·균형·협력'을 핵심가치로 '군민행복'을 중심에 둔 '휴양관광'과 '농생명·식품' 도시로 성장하길 바라는 것으로 나타났고 정책 중요도에서는 농업·농촌과 산업·경제 분야가 높게 나타났으며, 산업·경제 분야는 우선적인 정책 보완이 필요한 영역으로 분석됐다.보고회에서는 임실군의 중장기 목표도 함께 제시됐다. 임실군은 2036년까지 지속가능 인구 2만5000명, 지역내총생산 1조2000억원, 재정자립도 20% 달성을 목표로 설정했다. 또 주거와 정주여건 개선, 생활서비스 거점 육성, 사람·기업·자원이 융복합하는 산업생태계 조성, 생활인구 활동기반 확충 등을 핵심 방향으로 제안했다.분야별로는 농업·농촌 분야에서 디지털 전환과 스마트화, 미래세대 육성, 지속가능한 농촌 활력 창출에 초점을 맞췄다. 식품산업과 산업·경제 분야는 임실치즈 산업 고도화, 기능성 유가공 그린바이오, 반려동물 연관산업 및 펫푸드 산업 육성, 농공단지 활력 제고 등을 통해 지역경제의 새 성장동력을 확보하는 데 중점을 뒀다, 관광 분야는 옥정호와 치즈테마파크, 오수의견 관광지 등을 연계한 체류형 명품관광지 조성을 주요 전략으로 제시했다. 지역개발·SOC와 복지 분야에서는 읍면 생활인프라 확충, 교통 접근성 개선, 임실형 통합돌봄 전달체계 구축 등 군민 체감도가 높은 과제를 담았다.심 민 군수는 "임실군의 발전과 성장을 이어나갈 수 있는 체계적이고 전략적인 계획 수립이 필요하다"며 "지역 소멸 위기와 인구 고령화 등 지역의 구조적 문제를 해결해 나가고, 이를 통해 지역이 발전하고 군민이 잘사는 내실있는 계획 수립에 모두가 힘을 모아달라"고 당부했다.