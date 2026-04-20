광양제철소, 품질설비 이상예지 시스템 도입…열연공장 적용 완료

온도 · 유량 · 압력 등 다양한 데이터 기반

설비 모니티링으로 품질결함 사전 예방

광양제철소 드론 전경사진 (2) 0 포스코 광양제철소 전경. /광양제철소

포스코 광양제철소가 품질 결함 선제적 예방과 생산성을 끌어올리기 위해 포스코 전 사업장 중 최초로 품질설비 이상예지 시스템 PIMS-Q(Posco Intelligent Maintenance System-Quality)를 개발했다.20일 광양제철소에 따르면 EIC기술부가 열연부, 품질기술부와 협업해 개발한 PIMS-Q는 제품 품질과 직결되는 생산설비인 품질설비의 기초적인 데이터를 수시로 파악할 수 있는 종합 모니터링 시스템이다.품질설비 이상예지 시스템 PIMS-Q는 제품의 최종 품질에 영향을 줄 수 있는 제품의 폭과 두께에서 △온도 △유량 △압력 등 다양한 데이터를 기반으로 설비를 감시하고 특이점을 즉각 파악할 수 있도록 개발됐다.특히, 데이터를 기반으로 실시간 모니터링을 진행한다는 점에서 설비에 이상 상황 발생시 즉각적인 대응이 가능해졌다. 이를 통해, 생산되는 제품에 발생할 수 있는 각종 결함을 선제적으로 예방하고 품질 개선이 가능하다.열연 공정에서 슬라브의 산화철을 제거하는 고압수를 분사해 표면 품질을 개선하는데 그 과정에서 고압수의 압력이 부족하면 산화철이 충분히 제거되지 못해 품질 결함이 발생할 수 있다. PIMS-Q로 압력 데이터를 실시간 감시하면서 적정한 압력의 고압수를 상시 분사토록해 이같은 품질 결함을 예방할 수 있게 됐다.이 밖에도, 열연 제품의 품질을 유지 및 개선하기 위한 적정 냉각 온도 감시와 슬라브의 가열 불량을 방지하기 위한 설비 베어링 온도 감시 등 다양한 기초 데이터를 실시간 모니터링해 품질에 영향을 줄 수 있는 요소를 사전에 차단 및 대응 가능토록 했다.철강 업계에서는 생산 공정의 자동화·지능화가 품질 경쟁력과 직결되는 만큼, 설비 이상을 사전에 감지하는 시스템 도입이 확대되는 추세다. 특히 데이터 기반 설비 관리 기술은 제품 불량률 감소와 설비 가동 효율 향상 측면에서 중요한 요소로 평가된다.광양제철소는 지난 3월까지, 열연공장에 PIMS-Q 구축을 완료하고, 작업자들이 조업부서 운전실에서 원격으로 설비를 감시할 수 있는 환경을 구성해 오는 6월까지 △제강 △냉연 △도금 등 타 공장에도 순차적으로 확대 적용할 방침이다.김태원 광양제철소 EIC기술부장은 "포스코의 품질 경쟁력을 더욱 강화하고 생산성을 한층 끌어올리고자 우리 광양제철소가 최초로 PIMS-Q를 개발하게 됐다"며 "앞으로도 세계에서 가장 경쟁력 있는 철강기업으로서의 위상을 더욱 공고히 할 수 있도록 기술 혁신을 이어갈 것"이라고 전했다.