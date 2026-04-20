부천에 가면 숨쉬기 편해요…초미세먼지 농도 역대 최저치 달성

경기도 평균보다 낮은 23㎍/㎥ 기록

clip20260420143604 0 경기 부천시 내 한 공사장에서 살수 작업을 통해 비산먼지 발생을 저감하고 있다. /부천시

경기 부천시가 2019년부터 도입된 계절관리제 시행 이후 초미세먼지 평균 농도를 역대 최저 수준으로 달성했다.20일 부천시에 따르면 지난해 12월부터 올해 3월까지 시행한 '제7차 미세먼지 계절관리제' 운영 결과, 초미세먼지 평균 농도 23㎍/㎥를 기록했다. 이는 같은 기간 경기도 평균(24㎍/㎥)보다 낮은 수준으로, 부천시 대기질이 도내 평균 대비 개선된 것으로 나타났다.미세먼지 계절관리제는 고농도 미세먼지가 집중 발생하는 겨울부터 이른 봄까지 평상시보다 강화된 저감 정책을 추진하는 제도로 2019년 첫 시행 이후 대기질 개선을 위한 핵심 정책으로 자리 잡았다.시는 지난해 '제7차 미세먼지 계절관리제' 시행을 앞두고 7개 분야 20개 세부과제를 중심으로 시행 계획을 수립하고 분야별 저감 대책을 추진했다. 사전조치로 측정기 점검과 운행제한 홍보, 지하역사 공기질 점검 등을 실시했으며, 공공부문에서는 소각시설 감축 운영을 추진했다. 수송·산업·생활 분야에서도 배출가스 관리 강화, 대기배출시설 단속, 불법소각 및 비산먼지 점검 등을 병행했다.아울러 미세먼지 쉼터 운영과 실내공기질 점검 등 건강보호 대책을 추진하고, 관련 정보 제공도 강화했다. 고농도 미세먼지가 일정 기간 지속될 경우 공공부문 차량 2부제 등 비상저감조치를 총 2회 시행했다.시 관계자는 "부천시 초미세먼지 농도는 계절관리제 시행 초기 경기도 내 상위권 수준이었으나, 지속적인 저감 정책 추진으로 꾸준히 개선됐다"며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 대기환경 개선 정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.