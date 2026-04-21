[포토] 창동 K-엔터타운 조성 계획 발표하는 오세훈 서울시장

오세훈 시장, 창동 K-엔터타운 조성 기자설명회 0 오세훈 서울시장이 21일 서울시청 내 서울갤러리에서 열린 '글로벌 문화중심 K-엔터타운, 창동' 조성 기자설명회에 앞서 서울아레나 모형을 소개하고 있다. /정재훈 기자

오세훈 시장, 창동 K-엔터타운 조성 기자설명회6 0 오세훈 서울시장이 21일 서울시청 내 서울갤러리에서 열린 '글로벌 문화중심 K-엔터타운, 창동' 조성 기자설명회에서 발언하고 있다. /정재훈 기자

오세훈 시장, 창동 K-엔터타운 조성 기자설명회1 0 오세훈 서울시장이 21일 서울시청 내 서울갤러리에서 열린 '글로벌 문화중심 K-엔터타운, 창동' 조성 기자설명회에서 발언하고 있다. /정재훈 기자

오세훈 시장, 창동 K-엔터타운 조성 기자설명회4 0 오세훈 서울시장이 21일 서울시청 내 서울갤러리에서 열린 '글로벌 문화중심 K-엔터타운, 창동' 조성 기자설명회에서 발언하고 있다. /정재훈 기자

오세훈 시장, 창동 K-엔터타운 조성 기자설명회2 0 오세훈 서울시장이 21일 서울시청 내 서울갤러리에서 열린 '글로벌 문화중심 K-엔터타운, 창동' 조성 기자설명회에서 발언하고 있다. /정재훈 기자

오세훈 시장, 창동 K-엔터타운 조성 기자설명회7 0 오세훈 서울시장이 21일 서울시청 내 서울갤러리에서 열린 '글로벌 문화중심 K-엔터타운, 창동' 조성 기자설명회에서 발언하고 있다. /정재훈 기자

오세훈 시장, 창동 K-엔터타운 조성 기자설명회8 0 오세훈 서울시장이 21일 서울시청 내 서울갤러리에서 열린 '글로벌 문화중심 K-엔터타운, 창동' 조성 기자설명회에서 발언하고 있다. /정재훈 기자

오세훈 서울시장이 21일 서울시청 내 서울갤러리에서 열린 '글로벌 문화중심 K-엔터타운, 창동' 조성 기자설명회에 앞서 서울아레나 축소 모형을 소개하고 있다.