[포토] 창동 K-엔터타운 조성 계획 발표하는 오세훈 서울시장

|오세훈 시장, 창동 K-엔터타운 조성 기자설명회
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|오세훈 서울시장이 21일 서울시청 내 서울갤러리에서 열린 '글로벌 문화중심 K-엔터타운, 창동' 조성 기자설명회에 앞서 서울아레나 모형을 소개하고 있다. /정재훈 기자
오세훈 서울시장이 21일 서울시청 내 서울갤러리에서 열린 '글로벌 문화중심 K-엔터타운, 창동' 조성 기자설명회에 앞서 서울아레나 축소 모형을 소개하고 있다.
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|오세훈 서울시장이 21일 서울시청 내 서울갤러리에서 열린 '글로벌 문화중심 K-엔터타운, 창동' 조성 기자설명회에서 발언하고 있다. /정재훈 기자
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|오세훈 서울시장이 21일 서울시청 내 서울갤러리에서 열린 '글로벌 문화중심 K-엔터타운, 창동' 조성 기자설명회에서 발언하고 있다. /정재훈 기자
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|오세훈 서울시장이 21일 서울시청 내 서울갤러리에서 열린 '글로벌 문화중심 K-엔터타운, 창동' 조성 기자설명회에서 발언하고 있다. /정재훈 기자
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|오세훈 서울시장이 21일 서울시청 내 서울갤러리에서 열린 '글로벌 문화중심 K-엔터타운, 창동' 조성 기자설명회에서 발언하고 있다. /정재훈 기자
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|오세훈 서울시장이 21일 서울시청 내 서울갤러리에서 열린 '글로벌 문화중심 K-엔터타운, 창동' 조성 기자설명회에서 발언하고 있다. /정재훈 기자
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|오세훈 서울시장이 21일 서울시청 내 서울갤러리에서 열린 '글로벌 문화중심 K-엔터타운, 창동' 조성 기자설명회에서 발언하고 있다. /정재훈 기자
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