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포천시, 드론 전문인력 양성 ‘시동’

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포천 진현탁 기자

승인 : 2026. 04. 21. 14:33

1-2 포천시, 드론 3D 프린터 기반 생산 기술 개발·인재 양성 협력 업무협약(MOU) 체결
백영현 포천시장(가운데)이 21일 한국과학기술원(KAIST) 방산특화개발연구소, 대한기계학회 스마트적층제조연구회 관계자와 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다./포천시
경기 포천시가 드론 전문인력 양성에 시동을 건다.

포천시는 21일 한국과학기술원(KAIST) 방산특화개발연구소, 대한기계학회 스마트적층제조연구회와 3D 프린터 기반 드론 생산기술 개발 및 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 포천시가 추진 중인 방위산업 육성과 국방 분야 기반 강화를 위한 실질적인 협력의 일환이다.

협약에 따라 세 기관은 포천시 관내 드론 산업 관련 기획 및 운영 전반 협력, 드론 산업 활성화를 위한 기술개발 및 기반 구축, 국가 및 국방사업 발굴·기획·운영 공동 추진, 드론 전문인력 양성을 위한 교육사업 공동 발굴 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

올해 하반기부터 지역 내 학생 및 시민을 대상으로 조종 중심 교육을 탈피한 드론인재 집중양성 트랙 및 민관군 연계 교육 등 전국 최초의 전주기 통합교육 프로그램을 운영하게 되며 3D 프린터 기반의 적층제조 생산기술 개발도 병행 추진한다.

KAIST 방산특화 개발연구소는 방위산업 기술 연구와 국방 혁신을 선도하는 기관으로, 첨단 기술 기반의 드론 개발 및 실증 사업에서 중요한 역할을 수행할 예정이다. 대한기계학회 스마트적층제조연구회 역시 적층제조(3D 프린팅) 기술을 활용한 방산 부품 및 드론 산업 고도화에도 기여할 것이라고 시는 설명했다.

시는 이번 협약에 앞서 '포천시 방위산업 육성 및 지원에 관한 조례안'을 통과시키며, 방산 기업 지원과 산업 생태계 조성을 위한 법적·제도적 기반을 마련했다. 또한 경기국방벤처센터 개소를 통해 방산 기업 유치 등을 위한 산업기반을 확대해 왔다.

포천시 관계자는 "국내 과학기술을 선도하는 KAIST와 협력해 지역 내 학생과 시민에게 특별한 교육 기회를 제공할 계획"이라며 "하반기 경기대진테크노파크에 교육장과 생산 기반을 구축할 계획"이라고 밝혔다.
진현탁 기자

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