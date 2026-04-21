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오세훈, 정릉차고지 현장 방문…“400억 투입, 주민 체육거점 만들겠다”

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박지숙 기자

승인 : 2026. 04. 21. 15:33

6월 행안부 중앙투자심사 앞둬
지하 1층 수영장, 지상 2~3층 체육관·헬스장 등 체육시설 복합개발
사진1. 21일(화) 정릉공영차고지(성북구 정릉동)를 찾은 오세훈 서울시장이 복합개발을 앞두고 있는 차고지 현장을 둘러보고 있다.
오세훈 서울시장이 21일 복합개발을 앞두고 있는 정릉공영차고지(성북구 정릉동) 현장을 둘러보고 있다./서울시
서울 성북구 정릉동 버스공영차고지가 주민 생활체육 거점으로 거듭난다.

서울시는 정릉동 771-7번지 정릉버스차고지 상부를 활용해 수영장·다목적체육관·헬스장 등을 갖춘 복합플랫폼을 개발한다고 21일 밝혔다.

연면적 7338㎡, 지하 2층~지상 3층 규모로 조성되는 이 시설은 지하 1층에 수영장, 지상 2·3층에 다목적체육관과 헬스장이 배치된다. 화재 등 안전 문제를 감안해 버스 박차장은 지상 1층에 두고, 운수업체 사무실과 주민 이용 동선을 분리해 운영 효율을 높인 것이 특징이다. 총 사업비는 약 400억원으로 전액 시비가 투입된다.

시는 효율적 공간 재구성을 통해 기존 계획 대비 사업비를 10% 절감했으며, 공사 기간 버스 운행 차질을 막기 위해 인근에 임시차고지도 확보했다. 시는 오는 6월 행정안전부 중앙투자심사를 거쳐 설계·공사 등 후속 절차를 본격 추진할 예정이다.

시는 정릉 일대 주민들의 숙원이었던 이번 복합개발이 '다시, 강북 전성시대' 실현을 앞당기는 마중물이 될 것으로 기대하고 있다.

오세훈 서울시장은 이날 오후 현장을 직접 방문해 사업 추진 현황을 점검하고 속도감 있는 진행을 주문했다. 오 시장은 "면적은 늘어나고 예산은 절감하는 설계가 가능해지면서 주민과 상생하는 지역 대표 커뮤니티시설이 될 것"이라며 "6월 중앙투자심사가 원활히 진행될 수 있도록 지원하고 사업에도 속도를 내겠다"고 밝혔다.

건축개념도
건축개념도/서울시
박지숙 기자

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