동해시장 선거, 벌써 ‘남부 vs 북부’ 대결조짐…“민생 대책이 최우선”

clip20260421173211 0 제9회 지방선거를 앞두고 민생경제 회복을 바라는 동해시민들의 염원을 담았다. 그림은 AI로 생성한 이미지이다.

오는 6월3일 제9회 전국동시지방선거가 다가오면서 강원 동해시 지역 정가가 요동치고 있다. 여야 대진표가 확정됨에 따라 단순한 정당 간의 경쟁을 넘어, 후보들의 정치적 기반을 중심으로 한 '남부 대 북부'의 지역 대결 양상이 뚜렷해지고 있다.◇ 정당 대결 넘어선 '지역 자존심' 싸움… 과열 양상 뚜렷이번 동해시장 선거는 더불어민주당 이정학 전 동해시의원과 국민의힘 김기하 강원도의원의 2파전으로 압축됐다. 지역 정치권에 따르면 두 후보가 각각 기반으로 삼고 있는 생활권과 인맥, 조직력이 남북으로 갈리면서 선거 초반부터 세 결집이 예사롭지 않다.동해시의회 관계자는 본지와의 통화에서 "이번 선거는 정당 구도를 넘어 남부와 북부 지역 간의 자존심 대결로 흐르는 경향이 있다. 지역 내 견제 심리가 확산되면서 초반부터 분위기가 과열되는 조짐이 보인다"고 말했다.◇시민들 "지역 감정보다 먹고사는 문제가 더 중요"이같은 과열 양상을 바라보는 시민들의 시선은 냉담하다. 특히 최근 불안정한 중동 사태로 인해 유가 상승과 물류 차질이 빚어지면서, 어업과 관광업을 주축으로 살아가는 시민들의 불안감이 커지고 있다.천곡동에서 만난 한 시민은 "지역이 갈라져 싸울 때가 아니다. 중동 사태로 기름값은 오르고 관광객은 줄어들까 걱정인데, 누가 더 실질적인 경제 대책을 내놓는지가 중요하다"고 지적했다.시민단체 관계자 역시 "지역 갈등이 심화되면 선거 후에도 극심한 후유증이 남을 수밖에 없다. 후보들이 지역감정에 호소하기보다 정책 중심의 경쟁에 나서야 한다"고 촉구했다.◇ 승패 가를 핵심 변수는 '경제 대응 능력'지역 정치권에선 이번 선거의 승패가 단순한 지역 기반 세 싸움이 아닌, 세가지 변수에 의해 결정될 것으로 보고 있다.첫째, 지역 균형발전을 이루기 위해 동해 남북 간 격차를 해소하는 구체적인 공약을 누가 내느냐 이다. 둘째, 생활권을 기반으로 한 사회간접자본 인프라 개선도 유권자들은 바라고 있다. 셋째, 중동사태 등 외부 변수에 따른 어촌 및 관광산업 보호 대책을 구체적으로 내놔야 한다.산업기반 도시이자 에너지·물류의 거점인 동해시의 특성상, 복합적인 경제위기 상황에서 시정을 안정적으로 이끌 '정책 전문가'로서의 면모가 유권자들의 최종 선택을 좌우할 것으로 보인다.