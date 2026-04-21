동해시장 선거, 벌써 ‘남부 vs 북부’ 대결조짐…“민생 대책이 최우선”

◇ 정당 대결 넘어선 '지역 자존심' 싸움… 과열 양상 뚜렷
이번 동해시장 선거는 더불어민주당 이정학 전 동해시의원과 국민의힘 김기하 강원도의원의 2파전으로 압축됐다. 지역 정치권에 따르면 두 후보가 각각 기반으로 삼고 있는 생활권과 인맥, 조직력이 남북으로 갈리면서 선거 초반부터 세 결집이 예사롭지 않다.
동해시의회 관계자는 본지와의 통화에서 "이번 선거는 정당 구도를 넘어 남부와 북부 지역 간의 자존심 대결로 흐르는 경향이 있다. 지역 내 견제 심리가 확산되면서 초반부터 분위기가 과열되는 조짐이 보인다"고 말했다.
◇시민들 "지역 감정보다 먹고사는 문제가 더 중요"
이같은 과열 양상을 바라보는 시민들의 시선은 냉담하다. 특히 최근 불안정한 중동 사태로 인해 유가 상승과 물류 차질이 빚어지면서, 어업과 관광업을 주축으로 살아가는 시민들의 불안감이 커지고 있다.
천곡동에서 만난 한 시민은 "지역이 갈라져 싸울 때가 아니다. 중동 사태로 기름값은 오르고 관광객은 줄어들까 걱정인데, 누가 더 실질적인 경제 대책을 내놓는지가 중요하다"고 지적했다.
시민단체 관계자 역시 "지역 갈등이 심화되면 선거 후에도 극심한 후유증이 남을 수밖에 없다. 후보들이 지역감정에 호소하기보다 정책 중심의 경쟁에 나서야 한다"고 촉구했다.
◇ 승패 가를 핵심 변수는 '경제 대응 능력'
지역 정치권에선 이번 선거의 승패가 단순한 지역 기반 세 싸움이 아닌, 세가지 변수에 의해 결정될 것으로 보고 있다.
첫째, 지역 균형발전을 이루기 위해 동해 남북 간 격차를 해소하는 구체적인 공약을 누가 내느냐 이다. 둘째, 생활권을 기반으로 한 사회간접자본 인프라 개선도 유권자들은 바라고 있다. 셋째, 중동사태 등 외부 변수에 따른 어촌 및 관광산업 보호 대책을 구체적으로 내놔야 한다.
산업기반 도시이자 에너지·물류의 거점인 동해시의 특성상, 복합적인 경제위기 상황에서 시정을 안정적으로 이끌 '정책 전문가'로서의 면모가 유권자들의 최종 선택을 좌우할 것으로 보인다.