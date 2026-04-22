닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

경기도 “올해도 역대급 폭염...축산농가 지금부터 대비하자”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260422010006858

글자크기

닫기

의정부 진현탁 기자

승인 : 2026. 04. 22. 10:17

면역증강제 지원·현장점검 등 전방위적 대응하기로
김동연_화성 엠코팜랜드
김동연 경기도지사가 지난해 11월 25일 화성시 마도면에서 문을 연 경기도 에코팜랜드 소 사육장에서 건초를 주고 있다. /경기도
경기도가 지난해에 이어 올해도 역대급 폭염이 지속될 것으로 예상됨에 따라 지역 축산농가를 대상으로 고온 스트레스로 인한 가축 폐사를 방지하기 위해 관련 예산 지원과 현장 점검을 아우르는 전방위적 대응에 나선다.

경기도는 도비 2억원을 포함 총 6억6000만원을 투입해 도내 축산농가에 면역증강제를 조기에 공급하기로 했다고 22일 밝혔다.

사고 발생 전후를 아우르는 사전예방 및 사후 신속대응 체계도 공고히 한다. 경기도는 사전 예방을 위해 총 244억원(도비 22억원 포함) 규모의 가축재해보험 가입 지원 사업을 통해 자연재해와 화재 등으로 인한 농가 리스크를 최소화하고 있다.

지난달 25일부터 이달 17일까지 도내 축산농가를 대상으로 여름철 재해 대비 사전점검을 펼친 것도 이런 사전 예방 방침의 일환이라는 평가다. 경기도는 이번 점검을 통해 확인된 축사 냉방시설 작동 여부, 전기설비 노후도 등을 꼼꼼히 살펴 위험 요소를 사전에 제거해 나갈 계획이라고 설명했다.

재해 발생 시 폐사체 처리와 시설 복구 등 사후 복구를 위해서는 1억2000만원의 긴급 지원 예산을 편성, 농가당 최대 400만원까지 신속하게 지원해 경영 안정을 돕는다.

신종광 도 축산정책과장은 "기후위기로 폭염이 일상화된 만큼 농가와 협력해 선제적 방어 체계를 유지할 것"이라며 "면역증강제 지원과 재해보험 등 가용자원을 총동원해 축산농가가 안심하고 생업에 종사할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
진현탁 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기