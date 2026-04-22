성남시 “도촌야탑역 신설 추진 차질 없어…별도 절차 따라 진행”

수광선 일부 구간 실시계획 고시 후 주민 우려 제기

"경제성 확보 시 국토부에 역 신설 정식 건의 예정"

640397865_26094114936887267_7487493365259406286_n 0 성남시 도촌사거리에 도촌야탑역(가칭) 신설을 촉구하는 야탑도촌동 주민들의 청원 내용이 담긴 현수막이 걸려 있다. /성남시

성남시가 수서~광주 복선전철 건설구간 내 도촌야탑역(가칭) 신설과 관련해 정상적으로 추진되고 있다는 입장을 밝혔다.성남시는 22일 보도자료를 통해 "도촌야탑역 신설을 위한 사전타당성조사는 수광선 실시계획 승인과는 별개 절차로 정상 추진 중"이라며 "역 신설이 중단되거나 배제된 것은 전혀 아니다"고 밝혔다.이 같은 입장 표명은 최근 국토교통부가 수서~광주 복선전철 건설사업 일부 구간에 대한 실시계획을 승인·고시한 이후 도촌야탑역 신설 여부를 둘러싼 우려가 제기된 데 따른 것이다.시 관계자는 "실시계획 고시에 도촌사거리 인근 역사 신설 계획이 포함되지 않으면서 사업이 중단된 것 아니냐는 해석이 일부 제기되고 있다"며 "해당 절차는 노선 사업 추진 과정의 단계 중 하나일 뿐 역 신설 여부와는 직접적인 연관이 없다"고 설명했다.수서~광주 복선전철 사업은 수도권 동남권 교통 접근성 개선과 철도망 효율성 제고를 목표로 추진되는 국가 철도사업으로, 수서역에서 성남 모란역을 거쳐 경기광주역을 연결하는 노선이다. 이번 실시계획 승인·고시는 전체 구간 가운데 우선 착공이 가능한 구간의 범위와 시설 규모 등을 확정하는 행정 절차에 해당한다.성남시는 현재 도촌야탑역 신설을 위한 사전타당성조사를 진행 중이며, 조사 결과에서 경제성이 확보될 경우 국토부에 역 신설을 공식 건의할 계획이라고 밝혔다. 일반적으로 철도사업에서는 '비용 대비 편익(B/C)' 값이 기준을 충족할 경우 사업 추진 가능성이 인정되는 것으로 평가된다.시 관계자는 "철도사업의 특성상 기본계획이나 실시계획 단계 이후에도 타당성이 확보되면 역이 추가 반영된 사례가 있다"며 "이번 조사 과정에서 경제성 확보 방안을 면밀히 검토해 실질적인 추진 기반을 마련하겠다"고 말했다.