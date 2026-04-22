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정영두 김해시장 후보 “원팀 넘어 윈팀으로 경제 시장 될 것”

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김해 허균 기자

승인 : 2026. 04. 22. 16:23

경전철 적자 해결·장유터미널 연내 개통 약속
국민의힘 홍태용 후보 인사 논란 비판
정영두 원팀
더불어민주당 정영두(오른쪽) 김해시장 후보가 당내 경선 경쟁자였던 송유인 상임총괄선대위원장과 함께 기자회견 후 기념촬영을 하고 있다./ 허균 기자
더불어민주당 정영두 경남 김해시장 후보는 22일 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열어 "이번 선거에서 반드시 승리해 김해의 경제를 살리는 전문가 시장이 되겠다"라고 밝혔다.

정 후보는 당내 경선 경쟁자였던 송유인 상임총괄선대위원장과 함께 원팀(one team)을 넘어 승리하는 '윈팀(win team)'으로 나아가겠다는 의지를 강조했다.

정 후보는 이날 세 가지 핵심 현안에 대한 입장을 내놨다. 먼저 부산김해경전철 적자 문제와 관련해 "중앙정부를 설득하고 교섭해 반드시 해결하겠다"라며 "부·울·메가시티 추진과 행정 통합 과정에서 경남도, 부산시와 협상을 병행하겠다"라고 약속했다.

이어 지연되고 있는 장유여객터미널 개통 문제를 지적했다. 정 후보는 "이미 준공이 완료됐음에도 사용 인가를 내주지 않는 것은 홍태용 시장의 행정력 부재이자 직무 유기"라며 "당선되면 시민 불편 해소를 위해 올 연말까지 반드시 개통하겠다"라고 강조했다.

최근 불거진 김해인재양성재단 대표이사 임명에 대해서는 '인사권 남용'이라며 날을 세웠다. 정 후보는 "시장 직무 정지 하루 전 임명을 강행한 것은 '사람 알박기'이자 절차적 하자가 중대한 사례"라며 홍 후보의 즉각적인 결자해지를 촉구했다.

정 후보는 "중앙정부와 소통하고 교섭할 수 있는 힘 있는 시장이 필요한 때"라며 "민홍철·김정호 국회의원과 함께 김해의 백년대계를 위한 주춧돌을 놓겠다"라고 지지를 호소했다.
허균 기자

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