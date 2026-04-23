평택시민사회연대 “낙하산·뜨내기 공천은 시민 모독”

평택 시민들 “외부인 공천은 권력 배치”

항의 0 평택지역 60여 개 단체들의 모임인 평택시민사회연대가 23일 평택시청 앞에서 더불어민주당의 국회의원 공천 방식을 비판하는 성명서를 발표하고 있다. /박희범 기자

경기 평택 지역 시민사회단체들이 국회의원 선거 공천 방식을 둘러싸고 강도 높은 비판에 나섰다.60여개 단체들로 구성된 평택시민사회연대는 23일 평택시청에서 성명을 통해 "평택시민은 일 잘할 준비된 지역일꾼을 원한다"며 "낙하산·뜨내기 공천은 평택시민에 대한 모독이자 지역정치를 지우는 행위"라고 주장했다.이들은 최근 거론되는 공천 방식에 대해 "민주주의의 이름으로 정당화될 수 없는 정치적 폭력"이라며 "시민의 선택권을 무시하고 정당 권력을 시민 위에 올려놓는 반민주적 행위"라고 규정했다.특히 지역과는 무관한 외부 인사를 전략적으로 내려보내는 공천 방식에 대해서는 "검증과 공정한 경쟁을 차단하는 기득권 재활용"이라고 목소리를 높였다. 이어 "공천은 단순한 당내 인사가 아니라 국민주권이 현실 정치로 이어지는 출발점"이라며 "외부 인사를 일방적으로 배치하는 것은 시민의 선택권을 약탈하는 것과 다름없다"고 말했다.정가에 따르면 6·3 국회의원 재·보궐선거가 치러질 평택을 지역구에는 유의동(국민의힘), 조국(조국혁신당), 김재연(진보당), 황교안(자유와혁신) 후보가 출사표를 던진 상태다. 이들 야당은 이병진 전 의원의 당선무효형 확정으로 재선거가 치러지는 만큼 더불어민주당에 무공천을 해야 한다는 입장이지만, 여당 측은 이광재 전 강원도지사, 김용남 전 의원 등을 염두에 두고 전략공천을 검토하고 있는 것으로 전해졌다.시민사회연대는 전략공천이 헌법 정신을 위반하는 것이라는 점도 언급했다. 이들은 "대한민국 헌법은 모든 권력이 국민으로부터 나온다고 명시하고 있지만, 전략공천은 정당 지도부의 판단이 시민 위에 군림하는 구조"라고 비판했다. 그러면서 낙하산·뜨내기 공천 중단, 경선 원칙 확립 및 시민 검증 절차 보장, 기득권 재활용 공천 중단, 지역 인물의 공정한 경쟁 기회 보장, 공천 기준과 과정의 투명한 공개 등을 요구했다.시민사회연대 관계자는 "평택 시민은 더 이상 동원 대상이 아니라 주권자"라며 "시민 선택권을 훼손하는 모든 공천 방식에 맞서 끝까지 행동할 것"이라고 밝혔다.