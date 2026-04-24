닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 전북

‘주인을 구한 개’ 오수의견 설화, 임실서 상징공간으로 재탄생

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260424010007832

글자크기

닫기

임실 박윤근 기자

승인 : 2026. 04. 24. 14:34

의견의 고장 오수, 오수개 동상 새단장
오수개 가치 재조명·정체성 한층 강화
1.임실군, 충의와 헌신 오수개
임실군, 충의와 헌신 오수개./임실군
전북 임실군이 오수의견 설화에 담긴 충의 정신을 기리는 상징 공간을 새롭게 조성했다. 단순한 기념시설을 넘어 지역 문화유산의 의미를 재조명하고 교육적 활용도를 높이기 위한 시도다.

임실군은 24일 오수면 원동산공원에서 '오수개 조형물 제막식'을 열고 새롭게 제작된 조형물을 공개했다. 이날 행사에는 조형물 기부자인 윤신근 박사와 제작자인 정대현 전 서울시립대 환경조각학과 교수 등 관계자들이 참석했다.

오수개 이야기는 고려시대 문인 최자의 문집 '보한집(補閑集)'에 기록된'오수의견(獒樹犬)'설화에서 비롯된다.

술에 취해 잠든 주인을 구하기 위해 불길속을 수차례 오가며 자신의 몸으로 불을 끄고 끝내 목숨을 다한 충견의 이야기는 단순한 미담을 넘어 생명과 생명사이의 가장 숭고한 유대와 책임을 상징한다.

해당 설화는 한때 초등학교 교과서에도 수록될 정도로 많은 이들에게 감동을 전하며, 충성과 희생의 상징으로 자리매김해 왔다.

이번에 새롭게 조성된 오수개 조형물은 1억 원을 기부한 윤신근 박사의 뜻으로 1978년에 건립된 동상의 노후화 문제를 개선하고 상징성과 역사성을 강화하기 위해 제작됐다.

조형물은 중앙의 오수개 형상을 중심으로'유대감, 위기, 희생, 이별, 느티나무, 명맥'을 주제로 한 6개의 부조로 구성됐으며, 안내판을 통해 오수개 이야기와 교육적 메시지를 함께 전달하도록 설계됐다.

지역에서는 이번 조형물이 관광자원뿐 아니라 교육 공간으로도 활용될 수 있을지 주목하고 있다. 반려동물 문화 확산과 맞물려 오수개 설화의 의미를 현대적으로 해석하려는 시도가 이어질 가능성도 제기된다.

심민 군수는 "오수개 조형물은 지역의 정신과 가치를 계승하는 상징적 공간"이라며 "오수개의 천연기념물 지정을 추진해 그 역사적 가치와 상징성을 널리 알리고, 반려문화 도시로서의 위상을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
박윤근 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

“핵심 빠졌다” 비판 쇄도…안성재 모수 서울 사과문에 여론 악화

李대통령 “오래 투자했다고 양도세 깎아주는 건 ‘주택투기권장정책’”

트럼프, 이란 기뢰부설선 격침 명령…“합의 때까지 철통봉쇄”

[마켓파워] 3조 재고·2269% 부채…서정진 통합 셀트리온 전략 ‘사실상 실패’

위성락 “쿠팡 문제, 한미 안보협의에 영향 주는 것 사실…美와 논의중”

‘멸공의횃불’ 안 된다? 스타벅스 닉네임 제한 형평성 논쟁 확산

장동혁 “사퇴 도움되나 고민”…배현진 “지금이라도 정리” 홍준표 “張 때린다고 지지 얻나”

지금 뜨는 뉴스

“잠 못자 판단력 저하” 철도 관제사 호소…3조 2교대 잔혹사

“나는 얼마나 받을까” 고유가 피해지원금 27일부터 접수

아파트 복도에 ‘개인 헬스장’ 차려…위급시 대피 어떻게?

“재복무 하겠다”…‘무단 이탈’ 송민호, 징역 1년6월 구형

기아, 상품성 강화 ‘2027 K8’ 출시…3679만원부터