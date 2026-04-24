“눈부신 포천의 미래 만들겠다”…‘재선 도전’ 백영현 시장, 예비후보 등록

'프라이드 포천' 신비전 제시

clip20260424143305 0 백영현 국민의힘 포천시장 예비후보가 24일 시청 기자실에서 기자회견을 열어 출마 소감을 밝히고 있다./진현탁 기자

백영현 포천시장이 재선 도전을 공식 선언했다.백 시장은 24일 포천시청 기자실에서 기자회견을 열어 "눈부신 포천의 미래를 만들어 가겠다"며 6.3 전국동시지방선거 포천시장 선거에 출사표를 던졌다.이날 오전 포천시선거관리위원회에 포천시장 후보 등록을 마친 백 예비후보는 출마를 결심하게 된 이유를 묻는 기자 질문에 "포천시가 30년 전으로 돌아가지 않을까 하는 우려감이 컸다"고 답했다. 시정을 정치의 연습 정도로 치부하는 '정치꾼'에게는 맡기지 않겠다는 견해를 분명히한 것이다.이어 백 예비후보는 "지난 4년간 기쁠 때도 슬플 때도 모든 순간을 시민과 함께하며 '더 큰 포천, 더 큰 행복'을 만들어 왔다"며 "단절 없는 시정 발전과 포천시의 새 시대를 열어가기 위해 민선9기 포천시장 선거에 출마하게 됐다"고 밝혔다.그러면서 "시민 여러분의 힘으로 만들어 준 천금 같은 기회들을 실현 가능한 현실로 만들어내기 위해 분골쇄신의 노력을 다해왔다"며 "그 결과 포천시는 지금 보육과 첨단국방산업이 선순환하는 기반을 조성하고, 변화와 도약의 새 지평을 열어가고 있다"고 말했다.특히 그는 "집권여당 소속이라며 모든 것을 다 해줄 수 있을 것처럼 호언장담하는 사람들도 있었지만 결론은 오직 표를 얻기 위한 말뿐이었다"며 "백영현은 지난 4년간 생활속 불편을 개선하고 다 같이 삶의 만족도를 높여 나가는 일을 최우선 가치로 삼고 포천시정을 운영해 왔다"고 민선 8기 성과를 적극 어필했다.백 예비후보는 '프라이드 포천'을 시민과 함께 만들어 갈 민선9기 시정의 새로운 비전으로 내세웠다. 구체적으로는 △여야 구분 없는 초당적 협의체 구성 △6군단 부지 반환 문제 해결 등을 위한 특별법 제정 △첨단방위산업 클러스터 조성 △첨단방위산업 연계 '미래 특성화 교육체계' 구축 △평화경제특구 유치를 통한 '동북아 핵심 거점' 도약 등 5가지 사안을 중점적으로 추진하겠다고 약속했다.백 예비후보는 "민선9기 포천시는 지난 4년을 넘어서야 한다"며 "시민 여러분을 더 낮은 자세로 섬기며, 지난 4년간의 과분한 은혜를 '더 큰 포천으로 보답하겠다"고 말했다.