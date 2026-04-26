김한종, 민주당 장성군수 후보로 최종 확정

유성수 전 도의원과 손잡아 지지기반 확대

"젊은층 유입-노인복지에 최고 가치 둘것"

김한종 0 더불어민주당 김한종 예비후보가 25일 밤 11시 장성군수 후보로 최종 확정된 후 그의 선거사무소에서 군민들과 지지자들에게 감사 인사를 하고 있다. /신동준 기자

김한종 0 더불어민주당 김한종 예비후보가 25일 장성군수 후보로 최종 확정된 후 아내, 딸들과 함께 기념촬영을 하고 있다. /신동준 기자

김한종 0 더불어민주당 김한종 예비후보(왼쪽)와 아내(오른쪽)가 유성수 상임총괄선거대책본부장(오른쪽 두번째) 등과 경선 승리가 확정되자 함께 기념촬영을 하고 있다. /신동준 기자

제9회 전국동시지방선거 더불어민주당 전남 장성군수 후보로 김한종 현 군수가 최종 확정됐다.민주당 전남도당은 25일 밤 11시 장성군수 후보 경선 결과를 발표하고, 김한종 군수가 박노원·소영호 예비후보를 제치고 본선 진출을 확정했다고 밝혔다.김 후보는 발표직후 "군민과 당원 동지의 뜨거운 성원에 가슴 깊이 머리 숙여 감사의 인사를 올린다. 오늘의 승리는 개인의 영광이 아니라 군민 모두의 승리이자 열망이 만들어 낸 결실"이라고 소감을 밝혔다. 그러면서 "출생·육아·주거지원을 선도해 젊은층 유입을 통해 인구를 늘리고, 노인복지를 최고 가치로 군민 모두가 행복한 장성을 만들겠다"고 덧붙였다.이번 경선은 24~25일 이틀간 당원 투표 50%와 일반 군민 여론조사 50%를 합산하는 ARS 방식으로 진행돼 김 후보가 최다 득표를 얻어 최종 후보로 확정됐다.지역 정치권에서는 민주당 장성군수 후보 경선이 3자 결선 구도로 재편된 가운데, 김 후보가 경선에 참여했던 유성수 전 도의원과 손잡아 경선 국면에 지지기반을 확대하고 당내 결집을 도모했던 점이 승리의 원동력이 됐다고 보고 있다.한편 장성군수 선거는 민주당 김한종 후보와 조국혁신당 김왕근 후보 간 양자 대결로 치러질 전망이다.