임실N펫스타 내달 1일 개막…국제 어질리티 대회 운영

반려동물 스포츠에서 참여형 체험까지 다양

국가대표 반려동물 전문가 참여 토크쇼도 진행

1.‘2026 임실N펫스타’FCI 국제 어질리티대회 첫 개최 0 전북 '2026 임실N펫스타'에서 국제대회급인'FCI(세계애견연맹) 어질리티 대회 홍보 이미지./임실군

전북 임실군은 5월 1일부터 3일까지 오수의견관광지에서 '2026 임실N펫스타'를 개최한다고 27일 밝혔다.군에 따르면 이번 행사에서는 국제대회급 'FCI(세계애견연맹) 어질리티 대회'가 처음으로 열린다. 해당 대회는 한국애견연맹(KKF)과 협력해 진행되며, 반려견과 보호자가 함께 장애물을 통과하며 속도와 정확성을 겨루는 종목이다.대회는 2일 누구나 참여 가능한 아마추어 대회를 시작으로, 3일에는 인터내셔널 평가전과 대회가 이어지며 전문성과 국제성을 동시에 갖춘 수준높은 경기가 펼쳐진다.올해'2026 임실N펫스타'는 반려동물 스포츠부터 전문경연 대회, 참여형 체험까지 한층 강화된 핵심 프로그램이 총집결한다.군은 제41회 의견문화제와 함께하는 이번 축제를 통해 기존 인기 콘텐츠는 물론, 신규 프로그램을 대폭 확대해 '대한민국 대표 반려동물 축제'로서의 위상을 한층 끌어올린다는 계획이다.또 군은 참여형 프로그램으로 교육형 미니대회와 펫티켓 교육이 함께 진행한다.국가대표 반려동물 전문가들이 참여하는 토크쇼도 3일간 이어진다. '반려동물 토크쇼'를 통해 이웅종 교수, 설채현 수의사, 강형욱 훈련사가 차례로 무대에 올라 반려문화, 행동교정, 건강관리 등 실생활에 유익한 정보를 전달하며 관람객과의 소통을 강화한다.현장 참여형 프로그램도 풍성하다. '반려동물 올림픽'에서는 달리기, 줄다리기, OX 퀴즈 등 보호자와 반려견이 함께하는 다양한 종목이 진행되며, '댕댕학당'에서는 아로마테라피와 화식사료 만들기 등 건강한 반려 생활을 위한 실질적인 노하우가 전수된다.특히, 지난해 총 30마리의 유기견에게 새 가족을 찾아준 '입양 홍보 부스'를 운영해, 입양을 희망하는 방문객과 보호소간 연계를 지원해 성숙한 반려문화 정착을 유도할 계획이다.전국단위 방문객 유입을 위한 프로그램도 마련됐다. 5월 2일에는 반려동물 동반객 200팀이 참여하는 '댕댕트레인'이 서울역을 출발해 임실역까지 운행되며, 축제의 접근성과 흥행을 동시에 끌어올릴 전망이다.임실군 관계자는 "올해는 축제의 무대를 오수의견관광지로 옮긴 첫해로, 임실군이 반려동물 관광 거점으로 도약하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "모든 축제 프로그램을 철저히 점검해 방문객 모두가 만족하는 완성도 높은 축제가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.