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장세일, 군민참여 정책 플랫폼 도입…참여형 정책선거 주도

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영광 신동준 기자

승인 : 2026. 04. 27. 16:03

누구나 정책 아이디어 온라인 창구로 참여
접수된 제안 실현 가능성 분석해 공약에 반영
장세일
더불어민주당 장세일 영광군수 후보가 군민 참여형 정책플랫폼 '민심'을 가동하며 정책 중심 선거를 본격화 하고 있다. /신동준 기자
장세일 더불어민주당 영광군수 후보가 군민 참여형 정책 플랫폼을 도입하며 정책 중심 선거 전략을 본격화했다.

장 후보는 27일 군민 제안 플랫폼 '민심'을 통해 생활밀착형 공약 발굴에 나선다고 밝혔다. 해당 플랫폼은 영광군민 누구나 정책 아이디어를 제안할 수 있는 온라인 창구로, 군민 참여를 기반으로 정책을 수립하겠다는 취지다.

정책 제안 분야는 민생·경제를 비롯해 청년·복지·환경, 기타 생활밀착형 아이디어 등으로 △소상공인 지원 △청년 일자리 △생활복지 △환경 개선 등 군민 생활과 직결된 의제를 중심으로 폭넓은 의견을 수렴하겠다는 취지다.

특히 장 후보 측은 접수된 제안을 별도 전담팀 검토와 전문가 협의, 실현 가능성 평가 분석 등을 거쳐 공약으로 반영하는 절차를 마련했다. 군민 의견을 실제 정책으로 구체화하는 시스템을 구축했다는 점에서 차별화된 시도로 평가된다.

이번 플랫폼은 장 후보가 강조해온 '정책선거' 기조를 상징하는 핵심 창구로도 해석된다. 구호 중심 경쟁이 아닌 실질적 정책 경쟁을 통해 유권자의 선택을 받겠다는 전략이 반영된 것이다.

장 후보는 "군민이 직접 정책을 제안하고 함께 완성해가는 소통의 공간"이라며 "현장의 작은 불편부터 지역의 큰 과제까지 세심히 살펴 군민이 체감할 수 있는 정책으로 연결하겠다"고 밝혔다.

지역 정치권에서는 이번 플랫폼 도입에 대해 온라인 기반 참여 확대 측면에서 의미가 있다는 평가와 함께, 실제 정책 반영 여부와 실효성이 중요하다는 의견도 나오고 있다.
신동준 기자

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