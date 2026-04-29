전북교육청, 중증장애인생산품 구매 2.21%…전국 3위

중증장애인생산품 구매 확대…법정 비율 2배 달성

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전북특별자치도교육청이 중증장애인생산품 우선구매 실적에서 전국 상위권을 기록했다.전북교육청은 보건복지부가 공고한 '2025년 중증장애인생산품 우선구매 실적'에서 구매비율 2.21%를 기록해 전국 17개 시도교육청 가운데 3위를 차지했다고 29일 밝혔다.이는 법정 의무구매 비율 1.1%를 크게 웃도는 수준이자 지난 2024년 1.06%에서 1년 만에 두 배 이상 증가한 수치로, 공공기관의 사회적 책임 이행과 중증장애인 고용 확대에 기여한 것으로 평가된다.우선구매는 공공기관이 중증장애인의 안정적인 일자리 제공과 자립 기반 마련을 위해 '중증장애인생산품 우선구매 특별법'에 따라 매년 물품·용역 총구매액의 1.1% 이상을 중증장애인생산품으로 구매해야 하는 제도이다.그동안 전북교육청은 △구매계획 중증장애인생산품 여부 우선 검토 △인쇄물·관급자재(분전반 등)&사무용품 등 적용 분야 확대 △실수요 기반 구매 연계 등을 통해 장애인 일자리 창출과 지역경제 선순환 구조 형성에 노력해왔다.다만 일부 교육청의 경우 여전히 법정 비율 달성에 어려움을 겪는 것으로 알려져, 제도의 실효성을 높이기 위한 지속적인 관리와 참여 확대가 필요하다는 지적도 나온다.도교육청 관계자는 "중증장애인생산품 구매 확대는 중증장애인의 자립과 사회참여를 지원하는 중요한 정책"이라며 "앞으로도 교육 및 홍보를 강화하고 기관 참여를 독려해 지속적인 성과를 이어가겠다"고 말했다.