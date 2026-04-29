김포시, 1.9조원 규모 ‘민생 긴급구조’ 추경 편성…고유가 지원금 확대

김포시청사 0 김포시청사 전경

경기 김포시가 고유가·고물가로 위축된 민생 경제를 살리기 위해 '긴급 수혈'에 나섰다.김포시는 총 415억원 규모의 '2026년도 제2회 추가경정예산안'을 편성해 시의회에 제출했다고 29일 밝혔다.이번 추경안의 총 규모는 기정예산 대비 415억원(+2.21%) 증가한 1조9177억원으로 일반회계는 411억원(2.62%) 증가한 1조6091억원, 특별회계는 4억원(0.13%) 증가한 3086억원 규모로 편성됐다.이번 추경안은 고유가 피해지원금 지급 일정에 맞춘 재원 확보를 최우선으로 하고, 성립전 편성 예산과 시급성과 필수성이 높은 사업을 중심으로 최소한으로 편성된 것이 특징이다.추경안의 핵심은 총 331억원 규모의 '고유가 피해지원금' 확보다. 김포시는 지원금 신청이 이미 진행 중인 기초생활수급자와 차상위계층·한부모가족 1차 지급 대상자에 대해 중앙정부로부터 교부된 국비를 성립전 예산으로 우선 편성해 지급을 추진하고 있다.이어 이번 추경을 통해 지방비 부담분을 적기에 확보함으로써 소득하위 70% 시민까지 포함되는 2차 지급 대상자에게도 공백 없는 지원을 이어갈 계획이다.또 재난 예방을 위한 재난안전기금 법정 전출금, 하수도 사업 운영을 위한 하수도특별회계 전출금, 항공기 소음피해지역 주민지원 등 필수 사업 예산을 편성했다.특히 고유가에 따른 교통비 부담 완화를 위해 '한시적 기후동행카드 페이백(3개월간 월 최대 3만원)' 예산을 신규 반영했다. 아울러 시민 안전 확보를 위해 노후·파손 농로 구간을 긴급 정비하는 '농로 개선공사'와 병충해 및 기상이변으로 피해를 본 농가의 적기 모내기를 돕는 '못자리 실패 농가 긴급 지원' 사업비도 함께 포함했다.김포시는 시민생활 안정에 실질적인 도움이 되도록 한다는 방침 하에 예산안이 의결되는 즉시 고유가 피해지원금 지급 등 주요 민생 사업을 신속히 집행할 계획이다.김포시 관계자는 "이번 추경은 고유가 상황에서 시민의 실질적인 가계 부담을 실질적으로 낮추기 위한 시의 절실한 결단"이라며 "민생 예산이 적기에 집행돼 시민의 삶에 즉각 전해질 수 있도록 하겠다"고 말했다.