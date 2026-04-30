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전국 경기

군포시 ‘안전한 민원실 조성해 최선의 행정서비스 만전“

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군포 장이준 기자

승인 : 2026. 04. 30. 12:42

군포시-군포경찰서 민원실 비상상황 협력체계 구축
모의훈련 통해 협력체게 실효성 높여.
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군포시는 28일 민원실 비상상황 대비 모의훈련를 실시했다./군포시.
"지속적인 훈련을 통해 안전한 군포시청 민원실 환경을 조성하고, 시민이 안심하고 이용할 수 있는 행정서비스 제공에 최선을 다하겠습니다."

경기 군포시가 군포경찰서와 '민원실 비상상황 대비 모의훈련'을 통해 더 나은 서비스 제공을 위해 만전을 기하고 있다.

30일 군포시에 따르면 민원 응대 과정에서 발생할 수 있는 폭언·폭행 등 특이민원 상황에 대비해 공무원과 시민 안전을 확보하고, 현장 대응 역량 강화를 위해 시는 매년 상·하반기 두 차례 정기적으로 훈련을 실시하고 있다. 훈련은 경찰과 협력해 진행하면서 민원실 대응체계를 구축하고 있다.

시는 지난 28일 민원서류 발급 과정에서 발생할 수 있는 민원인 폭언 및 위협 상황을 가정해 훈련을 진행됐다. 관련 증빙서류 없이 발급을 요구하며 감정이 격앙되는 상황을 설정해 실제 민원 현장에서 발생할 수 있는 사례를 중심으로 대응 절차를 점검했다. 민원인의 반복적인 요구와 위협 행동에 대비해 공무원의 초기 대응 요령과 직원 간 협력체계, 경찰과의 공조체계를 중점적으로 점검해 훈련 실효성을 높였다.

엄경화 군포시 민원봉사과장은 "이번 훈련을 통해 실제 민원 현장에서 발생할 수 있는 상황을 반영한 훈련을 통해 비상상황 대응 능력을 한층 강화할 수 있었다"며 "앞으로도 지속적인 모의훈련을 통해 안전한 민원실 환경을 조성하고 시민이 안심하고 이용할 수 있는 행정서비스 제공에 최선을 다하겠다"고 말했다.
장이준 기자

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