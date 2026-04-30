동문건설 ‘천안 동문 디 이스트 파크시티’ 견본주택 개관

KakaoTalk_20260429_142927250_02 0 천안 동문 디 이스트 파크시티 투시도.

동문건설이 충남 천안시 동남구 삼룡동 일원에 선보이는 '천안 동문 디 이스트 파크시티' 분양 일정에 본격 돌입한다.천안 동문 디 이스트 파크시티는 지하 3층~지상 29층, 총 1051세대 규모의 대단지로 조성된다. 전용면적 59㎡부터 84㎡까지 중소형 위주로 구성되며, 약 500여 세대가 일반분양 물량으로 공급될 예정이다.단지가 들어서는 삼룡동 일대는 현재 도시개발사업이 활발히 추진되고 있는 지역으로 평가되고 있다. 용곡동·신흥동·구룡동 등을 포함한 일대에 약 1만5000 세대 규모의 주거단지 조성이 진행 중이다. 향후 약 2만 호 규모의 대규모 주거벨트 형성이 기대되고 있다. 이에 따라 신규 주거지로서 미래 가치에 대한 관심도 높아지는 분위기다.자연 친화적인 주거 환경도 강점으로 꼽힌다. 단지 인근에는 말망산과 천안체육공원이 자리하고 있어 도심 속 녹지 생활이 가능하며, 약 2000평 규모의 폭포공원 조성도 예정돼 있다. 일부 세대에서는 공원 조망이 가능해 쾌적한 주거 여건을 기대할 수 있다.광역 교통망이 우수하다. 경부고속도로 천안IC를 비롯해 당진청주고속도로 서천안IC, 논산천안고속도로 남천안IC 등을 통해 타 지역 이동이 수월하다. 여기에 GTX-C 노선의 천안·아산 연장 추진 기대감도 더해지며 수도권 접근성 개선에 대한 관심도 이어지고 있다.생활 인프라는 안정적으로 갖춰져 있다. 이마트, 트레이더스, 중앙시장, 롯데시네마, CGV, 갤러리아백화점 등 쇼핑·문화시설 이용이 가능하며, 충남천안의료원과 대전지방법원 천안지원, 검찰청 등 주요 공공시설도 차량으로 편리하게 접근할 수 있다.단지 내 커뮤니티 시설이 다양하게 들어선다. 스크린골프장과 실내 골프연습장, 키즈룸, 주민카페, 작은도서관, 스터디룸, 게스트하우스 등이 계획돼 있으며, 계단형 지형을 활용해 커뮤니티 공간을 지상층에 배치해 편의성을 높였다. 또 전 라인 탑층 다락형 및 테라스 설계, 어린이놀이터와 물놀이 시설을 갖춘 키즈파크 존 등 특화 설계도 적용된다.분양 일정은 특별공급 5월 4일, 1순위 6일, 2순위 7일이며, 정당 계약일은 5월 26일에서 28일까지다. 분양 관계자는 "최근 주거 선택 기준에서 자연 환경과 생활 편의성을 동시에 갖춘 단지에 대한 선호가 높다"며 "'천안 동문 디 이스트 파크시티'는 쾌적한 입지와 다양한 생활 인프라를 함께 누릴 수 있는 단지로 많은 관심이 예상된다"고 말했다.