화성특례시 4조 추경 확정, 고유가 대응 ‘민생 예산’ 집중

고유가 직격탄 대응…615억 긴급 투입

위기 대응형, 민생·경제 회복 승부수

9. 화성특례시청 전경 0 화성특례시 전경.

경기 화성특례시가 고유가와 물가 상승 등 경제 불확실성에 대응하기 위한 추가경정예산을 확정했다.시는 30일 2026년 제2회 추가경정예산을 총 4조282억 원 규모로 편성했다.이는 제1회 추경보다 788억 원 늘어난 수준이다.이번 추경은 중동 지역 긴장 등 외부 요인에 따른 유가 상승과 물가 부담에 대응하기 위한 '긴급 민생 안정' 성격이 강하다. 특히 시민 체감도가 높은 생활비 부담 완화와 취약계층 보호에 예산이 집중됐다.가장 큰 비중은 고유가 피해지원금으로, 총 615억 원이 반영됐다. 이는 전체 증액분의 상당 부분을 차지하는 규모로, 에너지 비용 상승에 따른 시민 부담을 직접적으로 낮추기 위한 조치다.교통 분야에서는 경기패스 지원 73억 원, 2층 전기버스 보급 19억 원, 수도권 환승할인 지원 6억9000만 원 등이 포함됐다. 대중교통 이용 비용을 낮추고 친환경 교통 인프라를 확대하는 데 초점을 맞췄다.복지 분야도 보강됐다. 긴급복지 지원 8억 원과 야간연장 돌봄시설 인력 지원 5억7000만 원, 산모·신생아 건강관리 20억 원 등이 편성돼 취약계층과 돌봄 공백 해소에 대응할 계획이다.이와 함께 종량제봉투 제작, 농지 이용 실태조사, 수산물 할인 지원 등 생활 밀착형 사업과 가뭄 대비 용수개발, 빗물받이 정비 등 재난 대응 예산도 포함됐다.이번 추경은 단순한 예산 확대보다 '민생 체감'에 초점을 둔 편성이라는 점에서 의미가 있다. 다만 실제 효과는 예산 집행 속도와 지원 대상의 체감도에 따라 달라질 것으로 보인다.윤성진은 "민생 부담 완화와 지역경제 회복을 위한 재원을 중심으로 편성했다"며 "확정된 예산을 신속히 집행하겠다"고 밝혔다.