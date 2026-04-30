닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

성남하이테크밸리, 기업 성장·근로환경 동시 강화… 기후테크 지원 거점 출범

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260430010009908

글자크기

닫기

성남시 박준성 기자

승인 : 2026. 04. 30. 16:51

기업혁신과-신상진 성남시장을 비롯한 참석자들이 이 30일 열린 성남하이테크밸리 복합문화센터’와 ‘성남 기후테크지원센터’ 개관식에서 테이프커팅을 하고 있다.
신상진 성남시장을 비롯한 참석자들이 이 30일 열린 성남하이테크밸리 복합문화센터'와 '성남 기후테크지원센터' 개관식에서 테이프커팅을 하고 있다./성남시
경기 성남시가 산업단지 내 기업 지원과 근로 환경 개선을 위한 기반 시설을 확충했다.

시는 30일 성남하이테크밸리에서 복합문화센터와 기후테크지원센터 개관식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다. 행사에는 신상진 시장을 비롯해 입주기업 관계자와 근로자 등 100여 명이 참석했다.

복합문화센터는 상대원동 성남아이파크디어반에 연면적 약 1,800㎡ 규모로 조성됐다. 창업보육 공간과 네트워크 라운지, 교육장, 전시·홍보 공간 등을 갖춰 기업 간 협업과 교류를 지원하는 기능을 맡는다. 직무교육과 채용 연계 등 실무 중심 프로그램도 운영될 예정이다.

같은 건물에 들어선 기후테크지원센터는 약 4,500㎡ 규모로 조성됐다. 청정에너지와 탄소저감 등 기후테크 분야 기업을 중심으로 최대 20개 기업이 입주할 수 있으며, 기술 사업화와 네트워크 구축, 성장 지원 프로그램이 함께 제공된다.

두 시설은 성남산업진흥원이 운영을 맡아 기업 단계별 맞춤 지원을 추진할 계획이다.

이번 시설 확충은 기존 제조 중심 산업단지에서 기술·협업 기반 산업 생태계로의 전환을 시도하는 움직임으로 해석된다. 특히 기후테크 분야를 별도로 지원하는 공간을 마련한 점은 미래 산업 대응을 위한 전략적 접근으로 평가된다.

시는 이를 통해 기업 경쟁력 강화뿐 아니라 근로자의 근무 환경 개선에도 효과가 있을 것으로 보고 있다. 다만 실제 성과는 입주 기업 유치와 프로그램 운영 내실에 따라 좌우될 것으로 전망된다.

시 관계자는 "산업단지 활성화와 지역경제 발전을 위한 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
박준성 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

李, 삼전 노조 겨냥 “자신만 살겠다고 과한 요구하면 전체 노동자 피해”(종합)

삼성전자, 반도체만 영업익 53조원…분기 최대 실적 견인

연준, 기준금리 ‘매파적 동결’…1992년 이후 최다 반대표·파월 이사직 잔류

트로트가수 김나희 8월 결혼…송가인·은가은 축하 인사

삼성바이오로직스 ‘파업 D-1’…노조위원장 해외여행 논란 속, 노사 마지막 협의 나선다

[단독] 전 미 국무부 군축담당 차관, ‘북핵 비확산 협상론’ 정면 비판...“김정은에 생명줄 제공, 무의미”

한화, 캐나다 잠수함 따내면 K9도 간다…‘방산 패키지’ 전략

지금 뜨는 뉴스

‘46세’ 탕웨이 둘째 임신… “망아지 하나 더 생기게 돼”

‘고유가지원금’ 전국 모든 주유소 사용가능…연매출 무관

위즈위드, 26년 만에 문 닫는다…4월 30일 운영 종료

[직딩썰] 요즘 커뮤서 난리 난 ‘키움 vs 토스’ 메시지 차이점.jpg

“신차급 탈바꿈”…현대차, 그랜저 페이스리프트 공개