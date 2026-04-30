닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

이현재 하남시장 재선 출마 공식화…“지속 성장 기반 완성”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260430010009913

글자크기

닫기

하남시 박준성 기자

승인 : 2026. 04. 30. 16:50

성과 중심 시정 내세워 경쟁력 강화 강조
교통·산업·교육·복지 아우른 발전 전략 제시
출마 기자회견
이현재 하남시장 예비후보가 4월 30일 하남시청 2층 상황실에서 출마 기자회견을 하고 있다./하남시
이현재 시장이 오는 6·3 지방선거를 앞두고 재선 도전을 공식 선언했다.

이 시장은 30일 시청에서 기자회견을 열고 '중단 없는 하남 발전'을 핵심 기조로 제시하며, 향후 시정 운영 방향과 주요 공약을 공개했다.

그는 지난 임기 동안 행정 혁신과 규제 완화, 기업 유치 등을 통해 시정 기반을 마련했다고 평가했다. 민원서비스 종합평가 성과와 도시 경쟁력 지표 개선 등을 언급하며 성과 중심 행정으로 변화의 토대를 구축했다고 강조했다.

또한 교통망 정비와 도시개발 과정에서 나타난 문제를 개선한 점도 주요 성과로 제시했다. 다만 이러한 성과에 대한 평가는 향후 유권자 판단의 영역으로 남을 것으로 보인다.

향후 공약으로는 교통 인프라 확충이 핵심으로 제시됐다. 지하철 3·5·9호선과 위신선 연장, GTX-D 유치 등을 통해 수도권 접근성을 높이겠다는 구상이다. 이와 함께 2030년까지 10조 원 규모 투자 유치와 인공지능 산업 기반 조성 계획도 내놓았다.

이 밖에도 교육 인프라 확대, 문화·관광 자원 개발, 복지 강화 등 도시 전반을 아우르는 발전 전략을 제시했다. 원도심과 감일·위례·미사·교산신도시 등 권역별 특성을 반영한 균형 발전과 생애주기별 맞춤형 복지 정책도 추진하겠다는 입장이다.

이 시장은 "시민 삶의 질 향상이 시정의 최우선 목표"라며 "지속 가능한 도시 성장을 이어가겠다"고 밝혔다.
박준성 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

李, 삼전 노조 겨냥 “자신만 살겠다고 과한 요구하면 전체 노동자 피해”(종합)

삼성전자, 반도체만 영업익 53조원…분기 최대 실적 견인

연준, 기준금리 ‘매파적 동결’…1992년 이후 최다 반대표·파월 이사직 잔류

트로트가수 김나희 8월 결혼…송가인·은가은 축하 인사

삼성바이오로직스 ‘파업 D-1’…노조위원장 해외여행 논란 속, 노사 마지막 협의 나선다

[단독] 전 미 국무부 군축담당 차관, ‘북핵 비확산 협상론’ 정면 비판...“김정은에 생명줄 제공, 무의미”

한화, 캐나다 잠수함 따내면 K9도 간다…‘방산 패키지’ 전략

지금 뜨는 뉴스

‘46세’ 탕웨이 둘째 임신… “망아지 하나 더 생기게 돼”

‘고유가지원금’ 전국 모든 주유소 사용가능…연매출 무관

위즈위드, 26년 만에 문 닫는다…4월 30일 운영 종료

[직딩썰] 요즘 커뮤서 난리 난 ‘키움 vs 토스’ 메시지 차이점.jpg

“신차급 탈바꿈”…현대차, 그랜저 페이스리프트 공개