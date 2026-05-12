조민규 “고창 도약 적임자는 심덕섭”…민주당 경선 후 공개 지지

경선 경쟁자가 심 후보 지지선언

고창군수 선거 판세 변수 부상

심덕섭 0 더불어민주당 고창군수 경선에 참여했던 조민규 고창군의회 의장(왼쪽)이 지난 11일 심덕섭 고창군수 후보에 대한 지지를 공식 선언한 후 심 후보와 화이팅을 외치면서 기념촬영을 하고 있다. /신동준 기자

6.3 전국동시지방선거 더불어민주당 전북 고창군수 경선에 참여했던 조민규 전 예비후보(현 고창군의회 의장)가 지난 11일 심덕섭 고창군수 후보에 대한 지지를 공식 선언했다. 경선 경쟁자가 공개적으로 심 후보의 지지선언을 함에따라 지역 정가의 최대 관심사로 떠오르고 있다.조 전 예비후보는 "지난 4년간 고창군의 발전을 위해 함께 뛰어온 사람으로서 심 후보의 행정 철학과 겸손한 자세, 강한 추진력을 누구보다 잘 알고 있다"며 "고창군이 한 단계 더 도약하기 위해서는 심 후보가 가장 적임자라고 판단했다"고 밝혔다.이어 심 후보의 군정 성과도 높이 평가했다. 그는 "전북최초 삼성전자 스마트허브단지 유치와 착공을 끌어내며 대도약의 돌파구를 만든 것은 고창 발전의 상징적 성과"라며 "터미널도시재생 혁신지구 확정 역시 군민 불편을 세심하게 살피고 생활 현안 해결에 집중해온 행정의 결과"라고 말했다.또 "심 후보는 군민이 체감하는 행정을 실천해 온 지도자"라며 "청렴성과 책임감, 지역 발전에 대한 의지가 분명한 만큼 지금 고창에 필요한 리더십을 갖춘 인물"이라고 강조했다.조 전 예비후보는 "고창군의 지속적인 성장과 도약을 위해 여당(與黨) 소속 심덕섭 후보가 반드시 필요하다"며 "앞으로 더불어민주당의 승리를 위해 선거 과정에서도 힘을 보태겠다"고 했다.이에 심 후보는 "조민규 전 예비후보의 전문적 식견과 소상공인 지원금 구상 등은 고창의 미래를 위해 필요한 내용"이라며 "좋은 정책은 함께 나누고 적극 반영해 더 큰 고창의 미래를 만들어 가겠다"고 말했다.이어 "조민규 전 예비후보의 지지는 천군만마를 얻은 것과 같다"며 "그 뜻을 무겁게 받아들이고 반드시 선거 승리와 군민 삶의 변화로 보답하겠다"고 덧붙였다.지역 정가에서는 현역인 조민규 고창군의장이 심덕섭 후보 지지선언을 함에 따라 선거 구도에 적지 않은 영향을 미칠 것을 보여져 선거 결과에 촉각을 곤두세우고 있다.