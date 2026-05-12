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청운대 ‘세계혁신대학랭킹’ 종합 83위…6년 연속 100대 대학 선정

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홍성 배승빈 기자

승인 : 2026. 05. 12. 09:07

청운대
청운대학교.
청운대학교가 글로벌 혁신대학으로서의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

청운대는 '2026 세계혁신대학랭킹(WURI)'에서 종합 83위를 기록하며 6년 연속 세계 100대 혁신대학에 선정됐다고 12일 밝혔다.

WURI 랭킹은 한자대학동맹과 유엔 산하 UNITAR등이 공동 주관하는 평가로 기존의 학술 중심 평가에서 벗어나 대학이 사회 변화와 혁신에 얼마나 실질적으로 기여했는지를 중점적으로 반영한다.

청운대는 이번 평가에서 위기관리 부문 세계 44위로 가장 높은 성과를 거뒀다.

또 대학 브랜드 및 평판 부문 51위, 미래 준비 교육과정 혁신 부문 67위, 대학 기반 창업 프로젝트 부문 77위에 오르며 다양한 분야에서 세계적 경쟁력을 인정받았다.

이같은 성과는 홍성과 인천 캠퍼스의 특성화 전략을 기반으로 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업과 연계한 '지역혁신 플랫폼'을 구축한 점이 긍정적으로 평가된 것으로 분석된다.

학생과 지역사회, 산업체가 함께 참여하는 실천형 교육 모델이 글로벌 기준에 부합했다는 평가다.

올해 WURI 종합 순위에서는 미국 미네르바대학과 애리조나주립대, 프랑스 에꼴42가 각각 1~3위를 차지했다.

국내 대학 가운데서는 인천대(5위), 한국외국어대(13위), 서울대(23위) 등이 100위권에 이름을 올렸다.

정윤 총장은 "이번 성과는 학생과 지역사회, 산업 현장과 함께 지속적으로 추진해 온 혁신 노력이 세계적으로 인정받는 결과"라며 "앞으로도 실질적인 변화를 만들어가는 대학, 지역과 함께 성장하는 대학, 지속가능한 혁신을 선도하는 대학으로 더욱 발전해 나가겠다"고 말했다.
배승빈 기자

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