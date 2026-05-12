닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 강원

22~25일 강릉대도호부에 가면 ‘빵 터지는 빵 페스타’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260512010002790

글자크기

닫기

강릉 김철수 기자

승인 : 2026. 05. 12. 11:16

강릉 역사 품은 관아에서 빵 터지는 달콤한 축제!
빵 터지는 강릉 빵 페스타 홍보 포스터./강릉시
오는 22~25일 강릉대도호부관아에 가면 좋아하는 빵을 마음껏 즐길 수 있다. 이곳에서 '2026 빵 터지는 강릉 빵 페스타'가 열리기 때문이다.

강릉을 대표하는 유명 제과점은 물로 숨은 동네 빵집 등 50여개 업소가 총출동한

페스타를 주최하는 강릉시 관계자는 "강릉의 고유한 빵과 디저트 문화를 알리고 싶었다. 이번 행사가 강릉의 미식 브랜드 가치를 높이는 것은 물론, 소상공인과 골목 상권 활성화로 이어질 수 있으면 좋겠다"는 바람을 전했다.

강릉대도호부관아는 유서깊은 역사관광지로 조선시대 강릉지역 행정을 총괄하던 관청이다. 지금의 시장이나 군수같은 역할을 하던 강릉대도호부사는 이곳에서 행정·재판·군사 업무를 총괄했다.

조선시대 지방 행정과 관아 건축 양식을 잘 보여주는 문화유산을 지켜보며 빵을 즐길 수 있는 좋은 기회다.

특설무대에서는 강릉 파티쉐들이 지역 특산물을 활용한 '빵 터지는 베이킹쇼'가 열린다. 체험존에서는 '나만의 빵 꾸미기', '과자 꼴라쥬' 등 이색적인 프로그램도 준비했다.

'박 터트리기', '도넛 빨리 따먹기'를 비롯해 국보와 보물이 있는관아 곳곳을 탐험하는 는 '역사 보물찾기'도 진행된다.

축제 기간 중 강릉시내 상권에서 5만원 이상 결제한 영수증을 지참하면 축제장에서 '빵 교환권'을 선착순으로 지급한다.

행사를 주관하는 (재)강릉문화재단 관계자는 "전통 문화유산인 관아 공간을 현대적 미식 축제의 장으로 재해석했다. 강릉 제과업계와 소상공인 모두가 웃을 수 있는 행사가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 시는 하반기 강릉관광개발공사가 주최하는 '제2회 빵 굽는 마을 오죽' 행사 등과 연계해 빵과 디저트 축제를 정례화 하며 미식 관광 콘텐츠를 확산시킨다는 계획이다.



김철수 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

현대모비스 램프 자회사, 합의 직후 재파업…노노 갈등 확산되나

김용범 “AI 과실 전국민에 환원돼야”…삼전노조 운명의 날 ‘국민배당금’ 띄웠다

[단독]의사도 변호사도 없는 지역 ‘48곳’…국가 존속 위협하는 지방 소멸 ‘악순환의 고리’

롯데 자이언츠 일베 자막 쓴 직원 업무 배제에도 팬 반발…“노진혁·기아에도 사과해야””

李 “원시적 약탈 금융 서민 목줄 죄…돈이 최고지만 과유불급”

트럼프 “생명연장장치 의존”...이란과 휴전 취약성 강조…해방 프로젝트 재개 검토

방사청-나토, 개별 수출 넘어 ‘나토 생태계 편입’ 정조준 가속화

지금 뜨는 뉴스

빨간불인데 어쩌나…횡단보도 갇힌 노인 구한 ‘LGU+ 천사’

회사도 잘 다니는데…멀쩡해 보여서 더 위험한 ‘알코올중독’

아이돌 이어 야구판도?…선수이름 도용 굿즈 무더기 유통 논란

“나만 뒤쳐지는 듯”…요즘 직장인들이 겪는 이상 증세

‘괴물 전기차’ GMC 허머 EV SUV 상륙…가격은?