우상호·구자열·장신상 “원주·횡성 수십년 물 규제, 우리가 해결”

세 후보는 11일 춘천 스카이컨벤션에서 '원주·횡성 물 문제 해결 및 상생 발전을 위한 공동 협약식'을 가졌다. 이번 협약은 단순히 보호구역 해제를 요구하는 수준을 넘어, 원주시의 취수 구조 자체를 근본적으로 재편해 양 지역의 갈등을 종식하겠다는 실질적인 대안을 담고 있다.
협약의 핵심은 강원도와 원주시, 횡성군이 참여하는 '광역 물관리 통합 협의체' TF팀 구성이다. 이를 통해 기후위기에 대응하는 안정적인 물 공급 체계를 구축하고, 개별 지자체의 힘만으로는 부족한 규제 완화 문제를 중앙정부와의 긴밀한 협력을 통해 풀어나가겠다는 전략이다.
우사 후보는 "상수원 보호와 관련된 규제를 완화할 수 있도록 중앙정부와 긴밀히 협의하고 협의체를 통해 해결책을 찾겠다. 앞으로 도내 시·군 간의 문제를 이와 같은 협의체 모델로 해결하는 첫 번째 사례로 만들어 반드시 성과를 내겠다"고 강조했다.
구 후보는 "정치의 본질은 갈등을 푸는 것이다. 지난 40여 년간 원주와 횡성 갈등의 핵심이었던 상수원 문제를 가장 합리적인 방법으로 푸는 것이 기본 철학"이라고 밝혔다.
장 후보 역시 "강원도의 소중한 자산인 물은 보호해야 마땅하지만, 주민을 옥죄는 과도한 규제는 풀어야 한다. 3개 지자체가 머리를 맞대 양 지역이 상생할 수 있는 첫날이 되었다고 생각한다"고 말했다.
이번 협약은 도와 해당 시·군이 문제 해결을 위해 실무 TF를 구성하기로 구체화했다는 점에서 의미가 있다.
지역 정가 관계자는 "원주와 횡성의 물 문제는 지역 이기주의를 넘어서야 하는 어려운 과제였다"며 "도지사 후보와 시장·군수 후보가 원팀으로 통합 협의체라는 대안을 제시한 만큼 향후 정책 추진 과정에 상당한 무게감이 실릴 것"이라고 분석했다.