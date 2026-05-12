우상호·구자열·장신상 “원주·횡성 수십년 물 규제, 우리가 해결”

민주 3후보 상생발전 협약…실무TF 구성키로

물문제공동협약 0 우상호(가운데) 강원도지사 후보와 구자열 원주시장 후보(오른쪽), 장신상 횡성군수 후보가 원주·횡성 물 문제 해결 및 상생 발전을 위한 공동 협약식'을 갖고 있다./후보 캠프

6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 소속의 우상호 강원도지사 후보와 구자열 원주시장 후보, 장신상 횡성군수 후보가 수십 년간 이어온 원주상수원보호구역 규제 문제를 해결하기 위해 정책 공조에 나섰다.세 후보는 11일 춘천 스카이컨벤션에서 '원주·횡성 물 문제 해결 및 상생 발전을 위한 공동 협약식'을 가졌다. 이번 협약은 단순히 보호구역 해제를 요구하는 수준을 넘어, 원주시의 취수 구조 자체를 근본적으로 재편해 양 지역의 갈등을 종식하겠다는 실질적인 대안을 담고 있다.협약의 핵심은 강원도와 원주시, 횡성군이 참여하는 '광역 물관리 통합 협의체' TF팀 구성이다. 이를 통해 기후위기에 대응하는 안정적인 물 공급 체계를 구축하고, 개별 지자체의 힘만으로는 부족한 규제 완화 문제를 중앙정부와의 긴밀한 협력을 통해 풀어나가겠다는 전략이다.우사 후보는 "상수원 보호와 관련된 규제를 완화할 수 있도록 중앙정부와 긴밀히 협의하고 협의체를 통해 해결책을 찾겠다. 앞으로 도내 시·군 간의 문제를 이와 같은 협의체 모델로 해결하는 첫 번째 사례로 만들어 반드시 성과를 내겠다"고 강조했다.구 후보는 "정치의 본질은 갈등을 푸는 것이다. 지난 40여 년간 원주와 횡성 갈등의 핵심이었던 상수원 문제를 가장 합리적인 방법으로 푸는 것이 기본 철학"이라고 밝혔다.장 후보 역시 "강원도의 소중한 자산인 물은 보호해야 마땅하지만, 주민을 옥죄는 과도한 규제는 풀어야 한다. 3개 지자체가 머리를 맞대 양 지역이 상생할 수 있는 첫날이 되었다고 생각한다"고 말했다.이번 협약은 도와 해당 시·군이 문제 해결을 위해 실무 TF를 구성하기로 구체화했다는 점에서 의미가 있다.지역 정가 관계자는 "원주와 횡성의 물 문제는 지역 이기주의를 넘어서야 하는 어려운 과제였다"며 "도지사 후보와 시장·군수 후보가 원팀으로 통합 협의체라는 대안을 제시한 만큼 향후 정책 추진 과정에 상당한 무게감이 실릴 것"이라고 분석했다.