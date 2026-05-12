완주군, 다자녀가구 패밀리카 구입비 최대 500만원 지원

13일부터 27일까지 2차 대상자 모집

진안군청 전경 박윤근 기자 0 진안군청 전경./ 박윤근 기자

전북 완주군이 '가족용 차량(패밀리카) 지원사업' 2차 대상자 모집을 시작한다.12일 군에 따르면 이번 2차 모집은 1차 대상자 선정 이후 추가 지원이 가능해짐에 따라 추진하며, 신청 기간은 오는 13일부터 27일까지다. 지원을 희망하는 가구는 거주지 읍·면 행정복지센터에서 신청할 수 있다.지원 대상은 공고일인 5월12일 기준 전북특별자치도 내에 1년 이상 연속하여 거주하고, 18세 이하(2007년5월12일 이후 출생) 자녀 3명 이상을 양육하는 가구다.선정된 가구에는 6~11인승 가족용 차량 구입비의 10%를 최대 500만원 한도 내에서 지원한다.지원 조건은 공고일 기준 신청인과 3명의 자녀가 주민등록상 동일 세대로 실제 거주하고 있어야 한다.차량은 2026년에 구매 계약을 체결하고 출고를 완료해야 하며, 공고일 이후 신규로 최초 등록한 국산 차량이어야 한다.기존에 6~11인승 차량을 보유한 경우 최초 등록일로부터 7년이 지났다면 해당 차량을 매도하는 조건으로 신청할 수 있다. 다만 가구당 보유 차량은 2대를 초과할 수 없다.자세한 사항은 완주군청 또는 읍·면 행정복지센터에서 확인할 수 있다.