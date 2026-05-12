출근길 유세 현장서 쓰레기 수거·잡초 제거하며 민심 청취

명함 대신 쓰레기 봉투 든 김재욱 예비후보…칠곡 선거판 ‘친환경 새바람’ 0 명함 대신 쓰레기 봉투 든 김재욱 예비후보가 교차로 출근길에서 유세를 하면서 잡초를 제거하고 있다./김재욱 예비후보선거사무소

지방선거를 앞둔 경북 칠곡군에서 명함 배포와 단순 인사 위주의 관행을 깬 '친환경 선거운동'이 등장해 유권자들의 이목을 집중시키고 있다.김재욱 국민의힘 칠곡군수 예비후보는 12일 왜관읍 로얄사거리 등 주요 교차로 출근길 유세에서 쓰레기 수거와 잡초 제거를 병행하는 실천형 선거운동을 펼쳤다.김 예비후보는 유세 현장에서 피켓 대신 쓰레기 집게와 봉투를 들고 도로변 담배꽁초를 줍거나 인도 주변의 풀을 뽑으며 주민들과 소통했다.이 같은 행보는 그가 민선 8기 군정 핵심 과제로 추진해 온 친환경 도시 조성 사업의 연장선에 있다. 지난해 칠곡군에서는 '먼저 쓸GO, 먼저 줍GO, 먼저 치우GO'를 내건 주민 참여형 '3GO 운동'을 전개했다. 그 결과 181개 마을에서 1만7000여명의 주민이 814차례나 환경정비에 동참하는 성과를 거둔 바 있다.보여주기식 선거운동의 틀을 깨자 지역 민심도 긍정적으로 반응하고 있다. 출근길 교차로에서 신호 대기 중이던 운전자들이 창문을 내리고 지지를 보내는 등 호응이 이어졌다.왜관읍 주민 김재용씨(44)는 "차를 타고 지나가며 허리를 숙여 쓰레기를 줍는 모습을 여러 번 봤다"며 "일회성 이벤트가 아닌 지속적인 실천으로 보여 인상 깊었다"고 말했다.김 예비후보는 이 같은 생산적 선거운동을 타 후보군에게도 적극 제안했다. 경쟁에만 매몰되지 않고 지역 환경 개선이라는 공통의 가치를 함께 실현하자는 의미다.김 예비후보는 "선거운동 기간도 지역에 도움이 되는 방향으로 쓰인다면 훨씬 가치 있을 것"이라며 "정치는 백 마디 말보다 한 번의 실천으로 증명해야 한다"고 강조했다.