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경주시, 전기차 보조금 43억 투입…300대 추가 지원

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경주시 장경국 기자

승인 : 2026. 05. 12. 15:02

국비 22억원 추가 확보… 18일부터 예산 소진 시까지 접수
1. 전기차 보조금 추가 지원
겨주시 전기차 보조금 추가 지원포스터
경북 경주시가 총사업비 43억 2600만원을 투입해 전기 차 300대를 추가 지원한다.

경주시는 오는 18일부터 예산 소진 시까지 '2026년 상반기 전기자동차 추가 보급사업'을 추진한다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 최근 국제 유가 상승과 친환경 교통수단 전환수요 증가에 대응하고, 탄소중립 실현과 대기환경 개선을 위해 마련됐다.

상반기 추가 지원 물량은 승용 전기 차 250대와 화물 전기 차 50대 등 모두 300대다.

이번 추가 지원은 경주시가 기후에너지환경부 추가경정예산 편성에 따라 전기자동차 구매보조금 국비 22억 원을 확보하면서 이뤄졌다.

지원 대상은 전기자동차를 신규 구매해 경주시에 사용본거지로 등록하려는 개인과 법인이다.

개인은 신청일 기준 90일 이전부터 경주시에 주소를 두고 있어야 한다.

신청은 무공해 차 구매보조금 지원시스템을 통해 가능하며, 자동차 제조·판매사가 신청 절차를 대행한다.

보조금은 차종과 성능에 따라 차등 지급된다. 승용 전기 차는 최대 1415만원, 화물 전기 차는 최대 2377만원까지 지원된다.

대상자는 차량 출고·등록 순으로 선정되며, 예산 소진 시 사업은 조기 마감된다.

최혁준 경주시장 권한대행은 "전기자동차 보급 확대는 탄소중립 실현과 대기환경 개선을 위한 중요한 정책"이라며 "시민들의 친환경차 구매 부담을 줄이고 녹색 교통 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

장경국 기자

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